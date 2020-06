Predizborna tišina do nedelje u 20 časova. Na glasanje sa maskom i rukavicama – preporuka kriznog štaba

Predizborna tišina pred parlamentarne, pokrajinske i lokalne izbore počela je u ponoć i trajaće do zatvaranja biračkih mesta u nedelju, 21. juna u 20.00 časova

Za vreme predizborne tišine zabranjeni su izborna propaganda, održavanje javnih skupova i objavljivanje procene izbornih rezultata, a na biračkom mestu i na 50 metara od njega zabranjeno je isticanje simbola i propagandnog materijala učesnika u izborima.

Na sam dan glasanja, u nedelju 21. juna od 7.00 do 20.00 dozvoljeno je objavljivanje izveštaja o tome gde su kandidati glasali, ali ne i njihovih izjava. Dozvoljeno je i emitovanje informacija o odzivu birača i spotova nadležih republičkih organa i nevladinih organizacija kojima se građani upućuju kada i kako mogu da glasaju.

Na glasanje treba poneti važeću ličnu kartu ili pasoš. Prema preporuci stručnjaka Kriznog štaba, na biračka mesta građani treba da dođu sa maskama i rukavicama. Vlada Srbije, međutim nije na osnovu tih preporuka donela konačnu odluku. Jedino je potvrđeno da će svi članovi biračkih odbora na glasačkim mestima nositi maske i rukavice.

Na parlamentarnim izborima ove godine učestvovaće 21 izborna lista stranaka i koalicija koje će se boriti da predju cenzus od tri odsto izašlih birača i osvoje poslanička mesta u Skupštini Srbije. Pravo glasa ima 6.583.665 građana Srbije, a glasaće se na 8.386 biračkih mesta.

Pravo da glasa na lokalnim izborima ima 106.940 registrovanih birača sa boravištem u Kruševcu, a glasanje će se, kao i na prethodnim izborima, organizovati na 132 biračka mesta. Kako saznajemo od Gradske izborne komisije, biračka mesta su uglavnom ostala ista, osim što će sada birači iz Doljana glasati u osnovnoj školi u Meševu, a birači u Šogolju u kući Slobodana Lukića.

Sva biračka mesta će biti otvorena od 7 do 20 časova, a za glasače koji su onemogućeni da izađu na birališta, organizovaće se glasanje van biračkog mesta. Oni treba da se prijave radnom telu ili biračkom odboru, što mogu učiniti od danas, 19. Juna, pa do nedelje, 21. juna do 11 časova, pozivanjem brojeva telefona 037 414-744 i 414-746.

Republička izborna komisija najkasnije u roku od 96 sati po zatvaranju biračkih mesta ima zakonsku obavezu da utvrdi konačne rezultate izbora. Prve procene izbornih rezultata građani će imati već sat vremena posle zatvaranja biračkih mesta.

N.B.

