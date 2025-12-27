Odbojkašice Napretka pobedile Voley Stars

U derbi susretu 12. kola Prve lige Srbije za odbojkašice, u kruševačkoj Hali sportova, odbojkašice Napretka su zabeležile maksimalnu pobedu nad ekipom Voley Stars (Novi Sad) od 3:0 (25:22, 25:11, 25:10)

Posle ove pobede Kruševljanke sa 10 pobeda i 2 poraza sa drugog mesta idu na kraću pauzu u prvenstvu, koje se nastavlja odmah posle novogodišnjih i božićnih praznika, kada 13. januara 2026. godine gostuju u Ivanjici.

I. M.