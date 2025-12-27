Sutra prikupljanje potpisa za raspisivanje vanrednih izbora

Postavljeno: 27.12.2025

Sutra, 28. decembra, u Kruševcu će biti organizovana akcija „Raspiši pobedu“, tokom koje će studenti i građani prikupljati potpise za raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora

Kako su studenti u blokadi najavili preko društvenih mreža, akcija će se sprovesti u više od 50 gradova, među kojima je i Kruševac gde će potpisivanje trajati od 10 do 15 sati na Novoj pijaci i kod Doma sindikata.

Studenti koji su uključeni u organizaciju ovog događaja ističu da je cilj da prikupe što više potpisa kako bi znali koliko građana je za to da se raspišu izbori.

N. L.

Gradska Skupština: Sednica završena u ranim jutarnjim satima

