Sutra prikupljanje potpisa za raspisivanje vanrednih izbora

Sutra, 28. decembra, u Kruševcu će biti organizovana akcija „Raspiši pobedu“, tokom koje će studenti i građani prikupljati potpise za raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora

Kako su studenti u blokadi najavili preko društvenih mreža, akcija će se sprovesti u više od 50 gradova, među kojima je i Kruševac gde će potpisivanje trajati od 10 do 15 sati na Novoj pijaci i kod Doma sindikata.

Studenti koji su uključeni u organizaciju ovog događaja ističu da je cilj da prikupe što više potpisa kako bi znali koliko građana je za to da se raspišu izbori.

N. L.