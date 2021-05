Od petka, 7. maja, ugostiteljski objekti mogu da rade i u zatvorenom uz poštovanje svih epidemioloških mera. Restorani i kafići, radiće do 22 časa bez muzike i sa 50 odsto kapaciteta, a razdaljina među gostima mora biti od metar i po do dva. Ovo je danas na popodnevnoj sednici odlučio Krizni štab

Odluku da se ublaže protivepidemijske mere u Kriznom štabu obrazlažu činjenicom da se broj novoobolelih u Srbiji u kontinuitetu smanjuje. Ipak, većina i do sada važećih mera ostaje na snazi.

I dalje će biti dozvoljeno okupljanje do pet ljudi na jednom mesto uz poštovanje odgovarajuće razdaljine, nošenje maski i neophodnu dezinfekciju, a odluka o otvaranju noćnih klubova sačekaće da broj novozaraženih padne ispod 100 dnevno, kako se epidemiološka situacija ne bi pogoršala.

Na sednici je pomenuto i da svi građani Srbije koji žive u inostranstvu i koji su tamo vakcinisani mogu da uđu u Srbiju bez ikakvih ograničenja.

M.S.

Od sutra ugostiteljski objekti mogu da rade i u zatvorenom

