Do hiljadu ljudi na otvorenom mestu a do 100 u zatvorenom prostoru, neke su od predviđenih mera popuštanja, prethodno donetih u cilju suzbijanja širenja korona virusa

U skladu sa trenutnom epidemiološkom situacijom, Krizni štab odlučio je da na otvorenom prostoru dozvoli okupljanje do 1.000 ljudi, tako da će na sportskim događajima na otvorenom biti dozvoljeno prisustvo publike, ali uz distancu od jedanog metra, a što praktično znači jedno slobodno mesto između navijača.

U zatvorenom prostoru maksimalno će moći da bude do 100 ljudi, a da li će taj broj biti manji, zavisiće od kvadrature prostora.

Od sutra (1.jun) , uz poštovanje svih propisanih mera zaštite, mogu da se organizuju đačke ekskurzije i škola u prirodi, s tim da ekskurzije učenika završnih razreda srednje škole ne mogu biti organizovane u inostranstvu.

Odlučeno je i da se maturske večeri za maturante osnovnih škola mogu organizovati u školi ili ustanovama kulture i sporta, a za velike maturante, uz saglasnost roditelja, i u restoranima i hotelima.

Od ponedeljka (1.jun) kreće i testiranje na antitela na lični zahtev, a što će građani koji žele da se testiraju plaćati 1.200 dinara. Ovo testiranje vršiće se u domovima zdravlja i zavodima za javno zdravlje. Testiranje na korona virus je već krenulo polovinom ovog meseca a cena ovog PSR testa je 6.000 dinara. Istovremeno, u toku je i besplatno testiranje po slučajnom uzorku koje se sprovodi u okviru nacionalnog istraživanja o tome koliko je osoba u Srbiji razvilo antitela na KOVID 19.

Inače, pravo na besplatno testiranje na KOVID 19 i dalje imaju svi građani sa simptomima korona virusa, potom oni koji su bili u kontaktu sa zaraženom osobom, te pacijenti koji idu na operaciju.

D.P.

Od sutra novo popuštanje mera

