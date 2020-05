Novine GRAD na “čašici” razgovora sa čitaocima

U okviru projekta Local Press Laboratorija koji se realizuje uz podršku Asocijacije lokalnih medija Local press i organizacije Free Press Unlimited, a u kome učestvuju i novine GRAD, organizovano je još jedno druženje sa sugrađanima. Kafica sa čitaocima ovoga puta upriličena je u Čarapanskoj meani

Kafica sa čitaocima jedna je od aktivnosti koje novine GRAD realizuje u okviru Local Press laboratorije, a druženja koja su krenula prošle godine i privremeno prekinuta zbog pandemije, ponovo su nastavljena, ovoga puta u Čarapanskoj meani.

Naša redakcija imala je zadovoljstvo da ugosti svoje verne čitaoce, a među onima koji se odazvali i došli da se uz kaficu druže sa nama, bio je i Marko, naš sugrađanin koji nas prati od osnivanja i kolekcionar je svih naših uzdanja tokom proteklih 18 godina.

Zadovoljstvo je bilo ugostiti čitaoce, a ono što nas posebno raduje je što smo imali prilike da čujemo šta je to što muči naše sugrađane a nije do sada medijski propraćeno, kao i to koje su to gradske priče koje smo mi prevideli a oni ih vide kao važne. Obećali smo da ćemo istražiti teme koje su nam sugerisane i zamolili svoje goste da nam se i dalje javljaju, da predlažu, kritikuju , ali i pohvale dobre inicijative.

Inače, novine GRAD i krusevacgrad.rs, uz još tri medijske kuće, uključene su u projekat Local Press laboratorija koji je finansijski podržan od Ministarstva inostranih poslova Kraljevine Holandije. Kafica sa građanima je jedna od aktivnosti koju novine GRAD realizuju u okviru ovog projekta.

Local Press Laboratorija je pilot projekat koji predstavlja program podrške lokalnim medijima da inoviraju načine povezivanja sa publikom. Kroz njegovu realizaciju naši mediji dobili su mentorsku pomoć u razvijanju ideja i aktivnosti kojima bismo se bolje približili svojim čitaocima, posetiocima i pratiocima, razvili komunkaciju i interaktivni odnos i na taj način bolje odgovorili onome što su stvarne potrebe građana naše lokalne zajednice kada je reč o informisanju. Takođe, projekat je i finansijski podržao realizaciju ovih ideja. D.P.

Novine GRAD na “čašici” razgovora sa čitaocima

