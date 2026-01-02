Od godine do godine: Mart ’25.

Mart

5. Kuća Simića u vlasništvu Grada

Gradonačelnik Kruševca Ivan Manojlović je istakao da je od ovog trenutka Kuća Simića u trajnom vlasništvu Grada i svih njenih građana. Kako je naveo Manojlović, za ovu namenu iz budžeta Grada je izdvojeno 37,5 miliona dinara.

11. Otkrivena laboratorija u okolini Kruševca

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kruševcu otkrili su laboratoriju za uzgoj marihuane u veštačkim uslovima i uhapsili M.N. (42) iz Beograda, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga u njegovoj vikendici u okolini Kruševca.

12. Pojačane mere obezbeđenja, odbornici opozicije napustili sednicu

Održana je 10. sednica Skupštine na kojoj je vladajuća većina usvojila 59 tačaka dnevnog reda. Na samom početku sednice, na ulazu u zgradu, došlo je do rasprave između odbornika opozicionih stranaka i privatnog obezbeđenja Gradske uprave. Ubrzo nakon što su odbornici ušli u salu, dr Branislav Andrić je istakao da Skupština nema legitimitet sve dok traju studentske blokade, te je zajedno sa svojim kolegama iz opozicije napustio sednicu tokom rasprave o prvoj tački dnevnog reda.

16. Održan 10. polumaraton

U Kruševcu je održan 10. jubilarni polumaraton na kome je učestvovalo hiljadu učesnika iz 20 zemalja.

25. Postavljen šesti krst na Hram

Arhiepiskop i Mitropolit kruševački Gospodin David, sa sveštenstvom, osveštao je danas šesti, poslednji Krst, koji je podignut na pripratu kupole velikog Hrama Svetih Arhangela na Bagdali.