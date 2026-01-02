Brus: Uručene boračke spomenice borcima

Članovi porodica stradalih ratnih boraca, ratni vojni invalidi i borci primili su boračke spomenice kao posebno nacionalno priznanje. Svečana dodela okupila je 479 bruskih učesnika u ratovima tokom 90-ih u Centru za kulturu Brus.

Spomenice je pored predstavnika lokalne samouprave uručivao i državni sekretar Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijana pitanja, Nikola Vukelić, koji je ovom prilikom istakao da je srpski narod kroz istoriju uvek plaćao veliku cenu za slobodu.

-Ljudi koji su učestvovali u ratu, oni koji su položili svoje živote, dali su ono najvrednije. Drago mi je što u poslednje vreme sve više država brine i odaje im dužno poštovanje. Zakon je donet 2023. Kada ste vi učestvovali u ratu bio sam još dete ali se dobro sećam tog perioda jer je i moj otac bio na ratištu, ja znam kako je to strepeti, iščekivati šta nosi dan a šta noć. Vaša žrtva je nemerljiva. Ovo je jedan simboličan gest i pokazatelj da država ceni vašu žrtvu i trud. Da živi slobodarski Brus, Rasinski okrug, da živi spomen i sećanje na ljude koji su slavno pali, da živi sećanje na vas koji ste se borili- rekao je državni sekretar Vukelić u svom obraćanju.

Boračke spomenice su najpre dobili članovi porodica palih boraca, zatim ratni vojni invalidi i borci.

Predsednik opštine Dalibor Savić je naglasio da su kada je trebalo i kada je bio teško, Brusjani stali na branik otadžbine.

-Iz tog razloga moram da izrazim svoje zadovoljstvo i zahvalnost državi Srbiji i Ministarstvu na ovom važnom simboličnom činu. Želim da iskažem i zadovoljstvo što je država zadnjih nekoliko godina uložila napore i u suštinskom poboljšanu položaja boraca u našem društvu. Uz inicijativu da se utvrdi status borcima uvedeno je niz drugih mera. Tu mislim na borački dodatak pre svega, popust za plaćanje energenata i prilici da borci pod povlašćenim uslovima učestvuju u programu energetske sanacije svojih domova. Na tom talasu i mi na lokalu smo uveli niz mera koje borcima olakšavaju svakodnevno funkcionisanje. Tu prevashodno mislim na besplattno parkiranje, besplatno korišćenje sadržaja Sportskog centra Brus, Centra za kulturu i Narodne biblioteke. Jako nam je bitno da negujemo i kulturu sećanja i učimo mlađe generacije o žrtvi I herojstvu koju ste vi dali u odbrani naše otadžbine- naglasio je predsednik Savić.

Broj od 479 lica nije konačan jer u Brusu ima još boraca koji se prijavljuju kako bi ostvarili ovaj status.

Izvor i foto: Bruski kofer