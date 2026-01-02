Novogodišnja čarolija za najmlađe u Šarengradu

Posle dočeka Nove godine i tokom zimskog raspusta, roditelji često traže ideje kako da deci ispune slobodno vreme na lep i sadržajan način. Upravo takvu priliku pruža Zabavni park „Šarengrad“, koji sutra, sa početkomu 16:30 časova, organizuje poseban novogodišnji program namenjen najmlađima

Decu očekuje prava praznična atmosfera, ispunjena igrom, muzikom i animacijom, uz nesvakidašnje i maštovite likove koji će oživeti prostor parka. Među atrakcijama su veliki pokretni dinosaurus, šetajuće raskošno drvo na štulama, Kraljica prirode, Šumska vila i Kraljica cveća, koji će kroz interakciju i zabavu dodatno obogatiti doživljaj mališana.

Organizatori najavljuju dobru energiju i sadržaje koji podstiču dečju maštu i radost, uz poruku da je „Šarengrad“ mesto gde praznični duh i igra idu ruku pod ruku.