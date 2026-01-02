Novogodišnja čarolija za najmlađe u Šarengradu

Postavljeno: 02.01.2026

Posle dočeka Nove godine i tokom zimskog raspusta, roditelji često traže ideje kako da deci ispune slobodno vreme na lep i sadržajan način. Upravo takvu priliku pruža Zabavni park „Šarengrad“, koji sutra, sa početkomu 16:30 časova, organizuje poseban novogodišnji program namenjen najmlađima

Decu očekuje prava praznična atmosfera, ispunjena igrom, muzikom i animacijom, uz nesvakidašnje i maštovite likove koji će oživeti prostor parka. Među atrakcijama su veliki pokretni dinosaurus, šetajuće raskošno drvo na štulama, Kraljica prirode, Šumska vila i Kraljica cveća, koji će kroz interakciju i zabavu dodatno obogatiti doživljaj mališana.

Organizatori najavljuju dobru energiju i sadržaje koji podstiču dečju maštu i radost, uz poruku da je „Šarengrad“ mesto gde praznični duh i igra idu ruku pod ruku.

Novi 820. broj GRAD-a na kioscima Rasinskog okruga

TAGOVI

Ostale vesti

Komentari

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Kruševac
2. januar 2026., 11:09
 

Uglavnom vedro
6°C
Apparent: 3°C
Pritisak: 1010 mb
Vlažnost: 44%
Vetar: 2.1 m/s ESE
UV-Index: 1.75
 
GRADSKI SERVIS
krusevac banner
Izdvojeni video

Ko tebe zabludom, ti njega istinom

krusevac banner
VESTI U SLIKAMA

PROJEKTI
ARHIVA
back-to-top