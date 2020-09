Zbog radova koje izvodi Javno komunalno preduzeće „Vodovod Kruševac“, od danas (13.septembar) pa sve do kraja ovog meseca obustavlja se saobraćaj u Gazimestanskoj , od ulice Stevana Sinđelića do Trga kosovskih junaka

Za vreme privremene zabrane saobraćaja u delu Gazimestanske ulice, određuje se dvosmeran režim saobraćaja i zabrana zaustavljanja i parkiranja u Nemanjinoj ulici, sa desne strane, od Obilićeve do Trga kosovskih junaka.

Iz Balkanske ulice biće moguća leva skretanja u Vidovdansku ulicu, a desna iz Vidovdanske u Balkansku ulicu.

Dok traju ovi radovi, ukida se i autobusko stajalište kod Kocke.

D.P.

Obustava saobraćaja u delu Gazimestanske ulice, ukida se i stajalište kod Kocke

