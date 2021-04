U toku konkursi NSZ, već podneto 50 zahteva za samozapošljavanje

U prvih sedam dana od otvaranja konkursa za samozapošljavanje kruševačkoj filijali Nacionalne službe za zapošljavanje već je podneto pedesetak zahteva. Reč je o jednom od programa aktivnih mera zapošljavanja koje NSZ svake godine sprovodi, za koji inače vlada najveće interesovanje te bude tri do pet puta više prijavljenih od predviđene kvote

– Program samozapošljavanja jedan je od programa subvencija. Podrazumeva da lice koje odluči da se kroz taj program zaposli, odnosno otvori svoju firmu, dobija subvenciju države od 250 hiljada dinara, odnosno 270 hiljada dinara, ako je reč o osobi sa invaliditetom – kaže za KruševacGrad direktor kruševačke filijale Nacionalne službe za zapošljavanje Predrag Marković.

Osim tog i ove godine se sprovodi program subvencija poslodavcima za zapošljavanje lica iz kategorije teže zapošljivijh, takozvano novo zapošljavanje, za koje poslodavci dobijaju od 200 hiljada dinara do 300 hiljada dinara, u zavisnosti od stepena razvijenosti opštine.

Među 13 konkursa za sprovođenje aktivnih mera zapošljavanja, koje je 2. aprila raspisala Nacionalna služba za zapošljavanje, nekoliko je programa dodatnog obrazovanja, prekvalifikacija i dokvalifikacija, koji su sve interesantniji poslodavcima.

– Imamo program stručne prakse, za koji uvek bude dva do tri puta više prijavljenih, potom program obuke na zahtev poznatog poslodavca, za koji je sve više poslodavaca zainteresovano. Kroz taj program obučavaju se kadrovi kojih na evidenciji nema dovoljno, poput CNC operatera, bravara, zanatskih zanimanja. Razlika u odnosu na prethodnu godinu je što sada može da traje do šest meseci, umesto do tri meseca – precizira Marković.

Suzana Mladenović, koja je u ovdašnjoj filijali zadužena za programe zapošljavanja, navodi da se poslodavci mogu prijaviti i za sprovođenje programa sticanja praktičnih znanja, što podrazumeva obuku za rad na konretnom radnom mestu kod poslodavca.

– Osim toga imamo obuke za zaposlene u firmama kroz koje se radnici stiču nova znanja i veštine kako ne bi ostali bez posla – navodi ona.

Nezaposlenima i poslodavcima su na raspolaganju i programi za pripravnike sa srednjom školom te sa višim ili visokim obrazovanjem, koji predviđaju refundaciju zarada i pripadajućih poreza i doprinosa, u iznosu minimalca, koji je u slučaju visokoobrazovanih uvećan za 20 odsto.

U okviru aktivnih mera zapošljavanja su i dva programa namenjena osobama sa invaliditetom, koje mogu da konkurišu i po redovnim programima. Takođe, javni radovi će biti organizovani i ove godine, a sprovodi se i poseban program samozapošljavanja za pripadnike romske populacije, koji takođe mogu da se prijave za sve programe.

U ovdašnjoj filijali NSZ navode da će se, prema informacijama koje su dobili u kontaktu sa lokalnim samoupravama iz Rasinskog okruga, sve osim Aleksandrovca prijaviti kod države za sufinansiranje programa zapošljavanja.

Marković podseća da tokom prošle godine, uprkos epidemiji, u našem Okrugu nije zabležen značajan rast broja nezaposlenih, jer je država davala sredstva podrške.

– Na početku ove godine, što se dešava godinama, beležimo porast broja nezaposlenih jer se krajem godine naši programi završe, potom ističu ugovori na određeno, a ove godine tome dodatno doprinosi najava nadležnih da će pomoć države dobiti nezaposleni. Imamo situaciju da nam se prijavljuju ljudi koji godinama nisu bili na evidenciji – navodi on.

Podaci ovdašnje filijale NSZ pokazuju da je na kraju prošle godine u Kruševcu bilo 9.989 nezaposlenih, a u Okrugu 19.506, a da ih je na kraju marta ove godine bilo 10.199 u Kruševcu, odnosno 20.418 u Okrugu.

Podsetimo da bi kroz 13 konkursa NSZ-a, kojima se sprovode mere aktivne politike zapošljavanja, odnosno direktnom finansijskom podrškom poslodavcima i nezaposlenima trebalo u da Srbiji bude obuhvaćeno više od 18.000 lica. Većina konkursa će biti otvorena do 30. novembra, dok je rok za podnošenje zahteva za mere namenjene osobama sa invaliditetom 31. decembar. Javni poziv za dodelu subvencija za samozapošljavanje biće otvoren do 17. maja, a rok za podnošenje zahteva za javne radove ističe 10. maja.

