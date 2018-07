Odluko Nadzornog odbora JP “Poslovnog centra” Kruševac, cene usluga na kvantaškoj pijaci povećane su do 30 odsto. To je prvo poskupljenje od 2012.godine, a kako se navodi u obrazloženju, odluka o povećanju cena je doneta kako bi obezbedili neophodni prihodi za pokrivanje troškova poslovanja ovog segmenta pijačne delatnosti

Umesto dosadašnjih 341.67 dinara, pijačarina za putničko vozilo, prikolicu i pikap sada iznosi 441,67 dinara ( bez PDV-a), pijačarina za kombi kamion od tri tone veća je za 145 dinara i iznosi 633,34, takođe bez PDV-a. Za kamione od tri do pet tona pijačarina je povećana sa 633,33 na 825 dinara, dok je za kamione preko pet tona pijačarina 1.100 umesto dosadašnjih 845,83 dinara.

Dnevna pijačarina se naplaćuje na ulasku u kvantašku pijacu i važi 24 sata. Za preostalu , neprodatu robu na podnim mestima ili vozilima unutar kvantaške pijace, dnevna pijačarina se naplaćuje po isteku važenja prethodno naplaćene pijačarine.

U “Poslovnom centru” kažu da trenutno važeće cene na kvantaškoj pijaci datiraju od 2012. Godine I da su još tada bile na minimumu kako bi pijaca zaživela, te da su se sa etažnim uređenjem pijace povećali i troškovi investicionog i tekučeg održavanja, a cene ostale na početnom novou.

U obrazloženju odluke Nadzornog odbora o povećanju cena, navodi se da su sagledane objektivne cene održavanja ovakve pijace koja radi 24 sata od početka do kraja poljoprivredne sezone, a da je novi cenovnik predložen kako bi se obezbedili neophodni prihodi za pokrivanje troškova poslovanja ovog segmenta pijačne delatnosti. Navodi se i to da su cene na kvantaškim pijacama u okruženju znatno više i da se određuju u procentu od vrednosti robe, što je znatno više od fiksnih cena na kruševačkoj Kvantaškoj pijaci.

Nove cene usluga na kvantaškoj pijaci

