Od danas rade otvoreni bazeni, prvog dana besplatno!

Uz sunčano vreme i temperature koje su već od jutra dostigle letnje vrednosti, danas počinje sezona kupanja na otvorenim bazenima Sportskog centra Kruševac

Prvog dana (13. jun) ulaz za sve posetioce je besplatan, što je dodatni razlog da se iskoristi ovaj idealan petak za osveženje i relaksaciju.

Prema prognozama, u Kruševcu se danas očekuje do 30 stepeni i pretežno vedro vreme, pa su bazeni pravi izbor za beg od gradske vreline. Zaposleni u Sportskom centru spremno dočekuju kupače, a tokom predstojećeg vikenda, koji će takođe biti topao i sunčan, očekuje se i veći broj posetilaca.

Radnim danima bazeni će biti otvoreni od 10 do 19 časova, dok će subotom i nedeljom radno vreme biti produženo, od 9 do 19 časova. Dnevna ulaznica košta 300 dinara, dok je za decu do sedam godina ulaz besplatan. Mesečna karta iznosi 3.000 dinara i obuhvata 16 ulazaka.