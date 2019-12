Nastavljeno suđenje za napad na Borka Stefanovića i još dva lica, svedočio policajac

U nastavku suđenja za napad na jednog do lidera Saveza za Srbiju, potpredsednika Stranke slobode i pravde Borka Stefanovića i još dva lica, koji se prošlog novembra dogodio ispred mesne zajednice Rasadnik pred početak tribine tog političkog saveza, danas je pred kruševačkim Višim sudom saslušan policajca Dejan Palibrk, koji je tada, takodje, zadobio povrede

Palibrk je ispričao da je skup pratio u civilu iz službenog vozila koje nije imalo policijske oznake i koje je bio parkirano petnaestak metara od ulaza u MZ Rasadnik. Najpre je, kako je naveo, uočio nekoliko lica sa kapuljačama ispred Mesne zajednice, za koja u tom momentu nije znao ko su, a da je u trenutku kada je video Borka Stefanovića kako sa još dva, tri lica ide ka Mesnoj zajednici spustio pogled da bi telefonirao i onda je čuo da se nešto dešava.

– Istrčao sam iz kola, čuo sam udarce pesnica, desetak ljudi je bilo u toj gužvi, vikao sam nekoliko puta: „Prestani, policija“. Kada sam prišao prvo sam video Danijela Gmijovća kako beži, Marka Živkovića sam uhvatio za jaknu, povukao i okrenuo i viknuo: „Prestani“, nakon čega je i on pobegao. Nakon toga sam video da na zemlji leži lice obliveno krvlju, nepomično, za koje će se kasnije ispostaviti da je Borko Stefanović i iznad njega je stajao Miloš Šaponjić koji se, nakon šta sam ga uhvatio za levu ruku, okrenuo i zatvorenom pesnicom me udario u predelu levog uva – ispričao je Palibrk.

Naveo je i da je Šaponjić u trenutku kada ga je uhvatio za ruku pokušao da šutne lice koje je ležalo, ali nije uspeo te da je tokom čitave te gužve čuo i video udarce pesnicama, ali da nije video ko koga udara.

Za Palibrka, kako je rekao, „nema nikakve dileme“ da je svu trojicu optuženih video te večeri u toj tuči jer su mu bili „na dužinu ruke“, a poznaje ih od ranije.

– Miloš Šaponjić je ranije bio u Žandarmeriji, iako ga nisam poznavao lično znao sam ga zbog prirode posla. Prema optuženima Gmijoviću i Živkoviću službeno sam postupao jer su još kao maloletnici dolazili u sukob sa zakonom – kazao je on.

Palibrk je napomenuo da je to što je ispričao „živa istina“ kao i da da nema nikakav razlog niti želi nikome ni da olakšava niti da otežava položaj u ovom postupku.

Optuženi Miloš Šaponjić, Marko Živković i Danijel Gmijović se terete za krivično delo nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi ili javnom skupu na štetu Borka Stefanovića i Bobana Jovanovića, a Šaponjić i za napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti. Na prethodnom ročištu sva trojica optuženih izjavila da ne priznaju izvršenje krivičnog dela koje im se stavlja na teret.

Nakon današnjeg ročišta advokat Ivan Todorić, pravni zastupnik oštećenih Borka Stefanovića i Bobana Jovanovića, novinarima je rekao da u vezi sa identifikacijom lica nema spornih pitanja te da će jedino biti sporna kvalifikacija onoga što se desilo.

– Na osnovu onoga što smo do sada saznali Borko Stefanović je posle prvog udarca pao u nesvest, bio je obliven krvlju i nepomičan na podu, a barem jedan od trojice optuženih je nastavio, odnosno nameravao da ga udara, šutira i to se zove pokušaj ubistva. Ne isključujem ni mogućnost da tužilac, koji zaista izuzetno profesionalno radi svoj posao, možda prekvalifikuje delo na osnovu saznanja do kojih se na samom glavnom pretresu dodje – rekao je on.

Todorić je kazao i da sud trenutno nema saznanja u vezi nalogodavaca te da će se to saznati u narednim godinama ili mesecima jer sada ne postoje uslove za tako nešto. Naveo je da je jasno da u ovom slučaju motiv nije imovinske priprode „jer niko nije hteo da opljačka Borka Stefanovića“, niti su napadači politički neistomišljenici već ljudi koji dolaze iz „kriminogene sredine“ i da su kao takvi „ranije postupali i po nečijim drugim nalozima“.

Advokatica Jovana Vučković Pejčić, zajednički branilac optuženih, kazala je novinarima da pre okončanja postupka ne može da komentariše tok dokaznog postupka niti rezultate do kojih se došlo dodajući da se sudjenje nastavlja saslušanjem svedoka 27. decembra.

Inače, nedelju dana nakon napada na Borka Stefanovića i aktiviste tadašnje Levice Srbije u Kruševcu je održana tribina opozicionih lidera i protestna šetanja pod sloganom „Stop krvavim košuljama“. Nakon toga protest je pod parolom „Jedan od pet miliona“ počeo da se održava jednom nedeljno najpre u Beogradu a potom i u mnogim gradovima i opštinama, a u Beogradu se i dalje organizuje svake subote.

J.B.

Nastavljeno suđenje za napad na Borka Stefanovića i još dva lica, svedočio policajac

U nastavku suđenja za napad na jednog do lidera Saveza za Srbiju, potpredsednika Stranke slobode i pravde Borka Stefanovića i još dva lica, koji se prošlog novembra dogodio ispred mesne zajednice Rasadnik pred početak tribine tog političkog saveza, danas je pred kruševačkim Višim sudom saslušan policajca Dejan Palibrk, koji je tada, takodje, zadobio povrede Palibrk je ispričao da je skup pratio u civilu iz službenog vozila koje nije imalo policijske oznake i koje je bio parkirano petnaestak metara od ulaza u MZ Rasadnik. Najpre je, kako je naveo, uočio nekoliko lica sa kapuljačama ispred Mesne zajednice, za koja u tom…