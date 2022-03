Naših prvih dvadeset – Šta su 2006. godine radili pojedini poznati Kruševljani?

U susret dvadesetom rođendanu naše redakcije, odnosno objavljivanju prvog broja novina GRAD, danas vas našim vremeplovom vraćamo u naslove, tekstove, teme, kojima se naš nedeljnik bavio tokom 2006. godine. Zaplovite sa nama, nećete se pokajati…

Na početku 2006. godine nedeljnik GRAD je pisao o listi najmoćnijih ljudi u Srbiji, koju je tradicionalno objavljivao “Blic”, a na kojoj su se našli pojedini Kruševljani. Listu je “otvorio” Miroslav Mišković, naše gore list, a na njoj su se našli i ovdašnji privrednik Zoran Nikolić Marni, tadašnji generalni direktor “Henkel Merime” Gradimir Milošević, književnik Dobrica Ćosić, reditelj Nebojša Bradić, književnica Ljiljana Habjanović Đurović, političar Dragoljub Mićunović.

U istom mesecu smo beležili da je kruševačka Hala sportova dobila grejanje.

Pisali smo o izborima u ovdašnjem Veću Saveza Samostalnih sindikata i ovekovečili veoma zanimljivu situaciju u kojoj se privatni preduzetnik Radojica Milosavljević, Kruševljanima poznatiji kao Maša, kandidovao za predsednika sindikalnog Veća, u ime Odbora zaposlenih u privatnom sektoru. Milosavljević, koji je u međuvremenu postao vlasnik Radio-televizije Kruševac i brojnih medija u Srbiji, je bio protivkandidat dugogodišnjem sindikalnom predsedniku Milenku Mihajloviću, od koga je izgubio pomenute izbore.

Te godine nas je, poput ove, posetila “baba marta”, u prvoj polovini tog meseca je sneg u Kruševcu neprekidno padao 26 sati, a stabla su se rušila pod njegovim teretom.

Istraživali smo kakvi su efekti aukcijske privatizacije, tri godine nakon što je prvo preduzeće iz Kruševca prodato po tom modelu. Saznali smo da efektima nisu zadovoljni ni lokalna samouprava ni sindikati, a da je od planiranih 26, po tom metodu do tog momenta prodato bilo 18 društvenih preduzeća.

Imali smo intervju sa književnicom Ljiljanom Habjanović Đurović, deceniju nakon što je objavila roman “Ženski rodoslov”. Zabeležili smo da je na Vidovdan u Kruševac prenet deo moštiju Svete Jelene Balšić.

U susret dodelama regionalnih TV frekvencija razgovarali smo sa, tada vlasnikom televizije Plus, Bratislavom Gašićem, Kruševljaninom koji je sada na čelu Bezbednosno informativne agencije. On je tada, između ostalog, rekao da je TV Plus zainteresovana za kupovinu Radio-televizije Kruševac.

Beležili smo da je održan prvi Regionalni sajam zapošljavanja, da je učestvovalo 50 poslodavaca iz Rasinskog okruga koji su ponudili 250 mesta, a da je sajam posetilo dve hiljade nezaposlenih. U tom momentu u Kruševcu je na evidenciji nezaposlenih bilo oko 17 hiljada lica, a u Okrugu više od 28 hiljada, što je skoro duplo više nego danas.

Sindikat IMK “14. oktobar” je reagovao zbog “previsokih direktorskih plata”, koje je trebalo da iznose 120 hiljada za generalnog i po 80 hiljada za četvoricu izvršnih direktora.

Ispitivali smo koliko su Kruševljani skloni podmićivanju i saznali da je 60 odsto naših ispitanika bilo u prilici da da mito, a da su najčešće, u 30-tak odsto slučajeva, podmićivali medicinsko osoblje, potom direktore preduzeća, prosvetare, policiju te pravosuđe.

Na kraju godine smo predstavnike javnog života stavili u ulogu Deda Mraza i zatražili da daju po jedno obećanje građanima, koje će ispuniti…

Ako vam se dopada ovo novinsko putovanje u prošlost budite na našem portalu i sutra, kada vas očekuje “plovidba” kroz dešavanja iz 2007. godine.

J.B.