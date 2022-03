Napretkov bod protiv Partizana – kao kuća!

U 27. kolu Super lige Srbije, Napredak remizirao u Beogradu protiv lidera na tabeli, Partizana, u utakmici bez golova

Crno-beli nisu imali ni pravu energiju, ni dovoljno snage da probiju čvrst bedem Kruševljana. Napretkovi igrači su, na drugoj strani, jasno znali šta su želeli i to su i uspeli da ostvare – veliki bod osvojen protiv lidera na tabeli na njegovom terenu. Tako razmišlja i šef struke superligaša iz Kruševca, Ivan Stefanović:

– Nismo uspeli da pobedimo tri utakmice kod kuće, pritom smo imali i pehove sa crvenim kartonima, a onda je usledilo ovo teško gostovanje Partizanu. Oni su pod pritiskom osvajanja titule, a mi pod pritiskom ulaska u plej-of. Momci su pokazali karakter, svaka im čast, igrali su onako kako smo se dogovorili. Tražili smo šansu iz polukontri i kontri, čak smo u nekim momentima mogli da budemo i ozbiljnjiji, da kaznimo Partizan i odemo kući sa sva tri boda. Čestitam igračima oba tima, videlo se da je ekipa Partizana pod velikim umorom, pod velikim pritiskom, ali to važi i za naš tim. Mi imamo naš cilj, to je plej-of – rekao je neposredno nakon utakmice Stefanović.

Na drugoj strani, trener Partizana Aleksandar Stanojević je bio kratak:

– Sigurno da je ovo jako skup remi za nas i sigurno da smo razočarani celom situacijom. Jednostavno nismo se izdigli posle evropske utakmice utakmice i to je to, to je rezultat toga.

Fudbaleri Partizana su nakon uvodnih desetak minuta počeli da pojačavaju pritisak na gol Kruševljana, Vujačić je glavom šutirao preko prečke, nije uspeo da matira Vasiljevića ni Rikardo Gomeš koji se vratio u postavu. Pokušao je Rikardo Gomeš u 29. minutu makazicama da ugrozi gol, ali je umesto lopte pogodio Kojičića u glavu, pa je zaradio žuti karton. Štoper Miletić je u 34. minutu na drugoj stativi dobro šutirao, ali je jedan igrač gostiju intervenisao na stativi.

Napredak je najbolju priliku imao u 38. minutu, kada je odbrana crno-belih zaboravuila Sašu Marjanovića na sedam-osam metara od gola Stevanovića, ali iskusni vezni igrač nije dobro zahvatio loptu glavom.

Napredak se i u nastavku odlučio da prvo brani gol Vasiljevića koji je odmah ukrotio jak udarac Holendera, dok je Rikardo Gomeš šutirao glavom pored gola. Imao je Nemanja Jović lep solo prodor ali ga nije završio golom. U odsudnom momentu je bio i povučen, ali nedovoljno da se pokaže na penal.

Ulazak Marka Milovanovića doneo je i novu veliku priliku. Rikardo je bio asistent, ali je mladi napadač šutirao glavom tik pored stative. Najveću priliku propustio je Kunić u 81. minutu, samo tridesetak sekundi pošto je ušao u igru. Dobio je loptu od Džugurdića, oslobodio se rivala i sa 12 metara pogodio je stativu. Ali, i da je postigao gol bio bi poništen zbog ofsajda.

U samom finišu nizali su se centaršutevi u kazneni prostor Napretka, Marko Milovanović je propustio veliki zicer u prvom minutu nadoknade. Holder je centrirao, mladi napadač je sa dva metra pogodio Vasiljevića u nogu! Pokušao je Rikardo ponovo, ali je pogodio samo spoljni deo mreže.

Na kraju, 34. bod za Napredak ove sezone, koji nastavlja da se bori za ulazak u plej-of fazu takmičenja. U sledećem kolu dočekaće u Kruševcu ekipu Voždovca koja ima iste ambicije, pa već narednog vikenda možemo očekivati zanimljiv meč u našem gradu.

