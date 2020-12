– Utakmicu dočekujemo sa imperativom moranja, tada je najteže, ali siguran sam da imamo kvalitet i da ćemo da pružimo najbolje u trenutku kada je napotrebnije – kaže prvi trener Napretka Goran Stevanović

Svoju utakmicu 17. kola Super lige Napredak igra već ovog petka, od 18 sati. U Kruševcu dočekuje ekipu Voždovca. Ostavio je Napredak pre nekoliko dana tavio bodove na Banovom brdu favorizovanom Čukaričkom, koji je slavio sa 3:0, pa i ne treba posebno naglašavati važnost pozitivnog rezultata na predstojećoj utakmici sa Voždovcem.

– Sve više dobijamo željenu fizionomiju i to uliva povećava samopouzdanje. Ekipa nadolazi, igramo dobro, stvaramo šanse, ali nedostaje taj završni pas. Posledica je to bremena koje nosimo, stalno nam visi nad glavom manjak bodova. U svakom slučaju, mogu da obećam maksimalno borbenu partiju, izgaranje na terenu od prvog do poslednjeg minuta. Utakmicu sa Zmajevima sa Voždovca dočekujemo sa imperativom moranja, tada je najteže, ali siguran sam da imamo i kvalitet, a sve više i mentalitet pobednika i da ćemo da pružimo najbolje u trenutku kada je napotrebnije – rekao je šef stručnog štaba Napretka Goran Stevanović pred predstojeći meč u Kruševcu.

Ono što je zanimljivo kada su dosadašnji dueli pva dva rivala u pitanju jeste da Napredak još uvek nema pobedu protiv Voždovca u Super ligi, uprkos tome što su se sastali već 14 puta! Osam puta pobeđivao je Voždovac, a preostalih šest utakmica završeno je nerešenim rezultatom.

Nadamo se da je došlo vreme da se ova za Napredak neprijatna statistika promeni i protiv Zmajeva zabeleži i prvi trijumf, a dobra vest je da se u ekipu vraća Mršić. Kruševljanima su bodovi preko potrebni, ako znamo da je Napredak tek 17. na tabeli, dakle u zoni ispadanja, sa 13 bodova.

Napredak protiv Voždovca: „Igramo na sva tri boda“

