Nagrada za film „Knez Lazar“, autor Marko Marinković oduševljen

– Posle sedam godina rada na filmu, dobiti ovakvo priznanje i to veoma brzo nakon premijere filma na Vidovdan, pa to je fenomenalno. Svaki naš trud, entuzijazam i rad na kraju se isplatio, neko je to primetio i simboličnom statuom nas nagradio – rekao je Marko Marinković za KruševacGrad.rs.

Nagrada za najbolju režiju dodeljena je Vladimiru Ristiću za film „To je Toma“, najbolji muzički film ove godine je dokumentarac muzičke redakcije RTS, autora Ranke Jakšić „Hodač po žici“, najbolji sportski film po odluci žirija je „Ivanova Igra“ autora Tomislava Žaje, dok je nagrada za najbolji međunarodni film pripala filmu ”Bosna”, Arijane Saračević Helač.

Podsećamo da se, kako je ranije ispričao za naš portal, ideja za projekat reditelju Marku Marinkoviću, inače istoričaru po struci, javila još tokom studentskih dana. Kao, kako kaže, lokal patriota, iskoristio je ljubav prema istoriji i srednjem veku, te snimio igrano-dokumentarni film o knezu Lazaru. Njegova želja je bila da film bude od koristi svima: prosvetnim radnicima, kulturnim institucijama, Srpskoj pravoslavnoj crkvi, turističkim organizacijama, njegovom rodnom gradu, dijaspori, kao i generacijama koje dolaze.

Inače, na festivalu se publici obratio Oliver Punović, direktor „City grupe“ predočivši kulturološki značaj festivala i filmova koji se na njemu prikazuju:

– To su premijere, stvarno fenomenalni filmovi. Ja sam mnogo srećan i ponosan što postoji ova manifestacija, koju smo napravili nas nekoliko ljudi koji volimo dokumentarne filmove, između ostalih Dejan Dabić, Violeta Milićević, pokojni Miroljub Jovanović. Mika je imao fenomenalne ideje za kulturu, a moja je obaveza da ovaj festival nastavim i da ovaj festival živi zbog takvih ljudi kao što je bio Mika. Na kraju samo želim da poručim: Ljudi volite dokumentarni film, jer iz tih filmova možete mnogo toga naučite.

M.S.

Foto: Nenad Petrović