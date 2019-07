Nacrt programa energetske efikasnosti na javnom uvidu

Gradska uprava grada Kruševca stavila je na javni uvid Nacrt programa energetske efikasnosti grada Kruševca za period od 2019. do 2021. godine. Javni uvid, kao i mogućnost da građani i građanke daju svoje primedbe i sugestije, trajaće do 19. jula

Uvid u Nacrt programa građani mogu ostvariti na sajtu grada Kruševca www.krusevac.rs kao i u kancelariji broj 6 u zgradi Gradske uprave, radnim danom od 8 do 16 časova, a eventualne primedbe i sugestije treba da u pisanoj formi predaju u prijemnoj kancelariji broj 31.

Javni uvid traje do petka, 19. jula, nakon čega će Program biti upućen Skupštini grada na usvajanje.

Kako stoji u uvodu ovog dokumenta, Program energetske efikasnosti grada Kruševca izrađen je na osnovu Zakona o efikasnom korišćenju energije i sadrži pregled i procenu godišnjih energetskih potreba lokalne samouprave, procenu energetskih svojstava javnih objekata, kao i predlog mera i aktivnosti kojima će se obezbediti efikasno korišćenje energije, nosioce, rokove, procenu očekivanih rezultata svake od mera i sredstva potrebna za njhovo sprovođenje.

Predlog mera i aktivnosti kojima će se obezbediti efikasno korišćenje energije sadrži plan energetske sanacije i održavanja javnih objekata, planove unapređenja sistema komunalnih usluga (sistema daljinskog grejanja, sistema daljinskog hlađenja, vodovoda, javnog osvetljenja, upravljanja otpadom, javnog saobraćaja i drugo) koje pružaju JKP čiji je osnivač Grad, kao i plan korišćenja obnovljivih izvora energije i druge mere koje koje mogu doprineti efikasnijem korišćenju energije.

Predviđeno je da se implementacijom planiranih mera u naredne tri godine postigne ušteda u potrošnji energije od najmanje 3 odsto.

