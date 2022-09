Na početku školske godine računamo koliko košta opremanje đaka?

Iako je u Srbiji obrazovanje u državnim školama besplatno, roditelji se svakog prvog septembra susreću sa neizbežnim troškovima, koji podrazumevaju kupovinu novih knjiga i pribora. Za opremanje jednog đaka, računajući i garderobu, potreban je skoro ceo minimalac, a opremanje više đaka za početak nove školske godine predstavlja veliki udar na kućni budžet.

Najveća i neizbežna stavka su udžbenici čija se cena kreće od 600 do 1.200 dinara po udžbeniku, dok su radne sveske nešto jeftinije i njihova cena je od 500 do 800 dinara. Za komplet udžbenika učenika od 5. do 8. razreda potrebno je izdvojiti oko 18 hiljada dinara, a u tu cenu nisu uračunati atlasi iz istorije i geografije (svaki po 1200 dinara), materijali iz tehničkog (oko 1000 dinara) i i komplet lektira (do 2000 dinara).

Pored udžbenika neophodan je pribor za rad, te je potrebno kupiti sveske za svaki predmet, olovke, gumice, drvene bojice, flomastere, blok, četkice i drugi neophodan materijal za likovnu kulturu, za šta je potrebno izdvojiti minium još 3000 hiljade dinara.

Roditelji koji žele da svog đaka opreme novim rancem, pernicom i opremom za fizičko vaspitanje, moraju da izdvoje još veću sumu. Cena račeva u sportskim radnjama kreće se od dve do sedam hiljada, u knjižarama su slične cene, a „Santoro“ rančevi, popularni među devojčicama, koštaju i do 15 hiljada dinara.

Za povratak u školu izdvaja se novac i za novu garderobu, trenerke, cipele, dukseve.

– Kupili smo knjige i pribor, međutim to nije to, uvek nam odu skoro dve plate na celokupno opremanje. Stariji sin uvek želi nove patike i trenerku, a mlađem su svakako neophodne jer je prerastao prošlogodišnju garderobu tokom leta. Težak je septembar svakom roditelju – kaže sugrađanka S.M.

Da je „srednjoškolac“ jeftiniji od „osnovca“ smatra sugrađanka Lj. Ž. koju smo sreli u jednoj gradskoj knjižari.

– Moja deca su sada srednjoškolci, tako da više ne kupujemo nove knjige. U Gimnaziji postoji berza gde udžbenik može da se kupi i za 100 dinara. Srednjoškolci se ne opterećuju novim pernicama na tri sprata, ali vole garderobu. Takođe, u ovom uzrastu kreću da izlaze u grad, pa im treba povećati džeparac, pored onog za užinu – ističe ona.

Podsećamo, u Kruševcu je, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, prosečna neto plata u junu iznosila 65.719 dinara, a cena minimalne zarade se utvrđuje kao satnica i ona ove godine iznosi 201,22 dinara. Za mesec sa prosečnih 176 radnih sati minimalna zarada iznosi 35.414 dinara.

M.S.