Na završni miting kampanje „Budućnost Srbije“ predsednika Srbije Aleksandra Vučića iz Kruševca organizovano kreće 80 autobusa, odnosno oko četiri hiljade ljudi, dok iz ostalih opština Rasinskog okruga kreće još četrdeset autobusa, odnosno oko dve hiljade ljudi

„Odlazak na završni miting kampanje Budućnost Srbije je organizovala stranka. Predsednici stranačkih mesnih odbora su u autobusima sa svojim odborima, odnosno sa svojim članstvom, to je poenta“ rekao je za krusevacgrad.rs potpredsednik kruševačkog Odbora Srpske napredne stranke Predrag Vukićević.

On je, odgovarajući na pitanje o komentarima koji se pojavlju u javnosti da su mnogi primoravani da krenu na taj skup, kazao da to nije tačno, odnosno da je lično kontaktirao mnoge te da se mnogo ljudi samoinicijativno javljalo sa željom da krene. Mnogi, kako je dodao, neće moći da pođu jer nema dovoljno mesta u autobusima, a pretpostavlja da će neki od njih krenuti svojim kolima.

– Jasno je narodu šta je i ko je budućnost Srbije i to nisu oni koji su ovu zemlju uništili do 2012. godine – kazao je Vukićević.

Na miting „Budućnost Srbije“ u Beogradu iz Kruševca ide četiri hiljade ljudi

