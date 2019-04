Pridružite se akciji  “Knjiga za druga”

Povodom Svetskog dana knjige i autorskih prava koji se obeležava 23. aprila, udruženje Razvojni centar Srbije organizovao je akciju pod nazivom „Knjiga za druga“. U akciji koja treba da podstakne vršnjake da poklone bar po jednu knjigu za one škole koje imaju manji bibliotečki fond, učestvuju odeljenja od prvog do četvrtog razreda u svim gradskim školama

– Smatramo da je posebno važno da se ovom uzrastnom dobu ukaže na valjanost čitanja i pokrene osećaj za deljenje i poklanjanje. Metodički ciljevi koje ostvarujemo su od visokog značaja za učenike do 4. razreda i drago nam je da su sve škole to prepoznale i uključile se u akciju – navode u Razvojnom centru Srbije.

Osim humanosti na delu, podsticanja čitalačkih kompetencija i ljubavi prema knjizi, za đake gradskih škola biće organizovana i kratka predavanja na njihovim časovima.

Organizatori napominju da se u akciju, osim škola, uključila i Eparhija kruševačka, te da su na crkvama u Kruševcu i okolini istaknuti paneli saobavetenjima o akciji, kao i da je dobrodošla pomoć svih građana koji su, kako navode, prepoznali dobrobit akcije i u mogućnosti su da pomognu.

– Sredstva koja prikupimo u toku akcije biće donirana OŠ “Vladislav Savić Jan“ za pomoć njihovim područnim odeljenjima. Ukoliko u akciji bude prikupljen veliki broj knjiga, deo ćemo preusmeriti za područna odeljenja drugih škola – najavljuju organizatori, dodajući da se nadaju kako će ova lepa društveno korisna akcija podstaći i druge gradove na slične akcije kojima se unapređuje čitanje i ljubav prema književnosti.

,,Udruženje ,,Razvojni centar Srbije“ je nevladino, neprofitno udruženje, koje u svom statutu ima širok dijapazon ciljeva: od održivog razvoja, ljudskih prava, promovisanja evropskih integracija, međunarodne saradnje, kulture, do humanitarnog rada, prezentacije inovacija i edukacije. Udruženje broji više od dve hiljade članova, podeljenih u trideset dva Centra specijalizovana za trideset dve različite oblasti delovanja.

Pridružite se akciji “Knjiga za druga”

