“Moja prva plata”- U oktobru posao za 10.000 mladih 

Prijavljivanje poslodavaca i mladih koji traže posao za program “Moja prva plata” počinje 15.avgusta, a sa radom za plate koje će delom finansirati država, mladi koji su tek završili srednje škole ili fakultete, počeće krajem oktobra

Zapošljavanje 10.000 mladih na po devet meseci , kroz projekat “Moja prva plata”, država će podržati sa 20.000 dinara mesečno za za zaposlene sa srednjom školom, odnosno, 24.000 za one sa fakultetom, dok će ostatak plate davati poslodavci.

Za program “Moja prva plata” poslodavci i potencijalni zaposleni mogu da konkurišu od 15. avgusta do 15. septembra. Konačna lista praktikanata i firmi biće objavljena od 1.do 8. oktobra, a od 9. do 15. trajaće potpisivanje ugovora. Sa radom za plate koje će delom finansirati država, počelo bi se krajem oktobra.

Za ove namene izdvojeno je dve milijarde dinara, a kako je ranije medijima kazao ministar finansija Siniša Mali, država ovim potezom želi da olakša zaposlenje i sticanje prakse. Nakon što završe praksu od devet meseci, kako je kazao, dosta njih verovatno će ostati kod poslodavca ili će sa stečenim iskustvom lakše naći drugi posao.

– Ovo je pravi način da država doprinese i preuzme veći deo tereta prve plate za ove mlade na sebe. To je način da oni dođu do svoje prve plate, i svog prvog posla. To nije mali novac, ali će na pravi način biti utrošen, da mladim ljudima sada, u uslovima krize kada postoji strah zbog korone damo mogućnost i poguramo ih napred, da dobiju prvu platu – kazao je ministar Siniša Mali.

