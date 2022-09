Mladi u gradu: Miljana i ples do snova 

Mlada Kruševljanka Miljana Gagić plesom je počela da se bavim sa samo 5 godina, u plesnoj školi „Radost“ u Kruševcu.

– Tada sam išla na takmičenja u paru, osvajala sam prva i druga mesta. Prestala sam sa plesom nakon 8 godina aktivnog treniranja, zatim sam se vratila plesu, tačnije baćati i salsi, koji su tada bili aktuelni u svetu ali ne i kod nas u Srbiji – rekla je Gagićeva.

Godine 2014 bila je asistent Igora Vasića, tadašnjeg instruktora plesne škole „Fenix“. Tada su zajedno bili prvi instruktori baćate u Kruševcu.

– Imali smo javne nastupe povodom raznih manifestacija u našem gradu. Kasnije sam odlučila da krenem sa pripremama, vežbala sam sa profesionalnim plesačima tehniku baćate i salse, kako bih išla na polaganja za instruktora Latino – senzual plesova. Ispunila sam sebi tu želju, marljivo sam radila na tome, uspela i na kraju otvorila samostalno svoju plesnu školu. Vremenom sam shvatila da je iskustvo, odnos i rad sa učenicama nešto što je mnogo veće i od same licence – dodala je ona.

Marljivim radom, u svom poslu dostigla je mnogo. Grešaka je bilo, ali iz njih se najbolje uči.

– Zaista je potrebno da volite ono čime se bavite, da se konstantno usavršavate, da imate i ono „loše“ iskustvo kako biste se unapređivali. To je slučaj i sa mnom, upravo sam i ja pravila neke greškice u odnosu sa ljudima, tako sam i naučila kakav pristup treba da ima jedan instruktor plesa sa svojim članovima. I nastavljam da učim, jer ne mogu ni danas reći da sve znam. Ono što znam je da dajem svoj maksimum, da se pored plesnih veština prema članicama ophodim i prijateljski, slušam i osluškujem sve njih kao ličnosti, njihove slabosti, vrline i mane, njihove limite. Sve je to jako važno i za sam ples, kroz koji oni sami podstiču svoj unutrašnji svet, stanje duše i raspoloženja, da izađe iz njih, da ih neko vidi – rekla je ona.

Da ovo zanimanje zahteva puno rada, pokazuje i to da Miljana, pored toga što je instruktor, takođe je i lider, vođa puta, organizator, kostimograf, koreograf, a pre svega prijatelj i podrška svojim članovima.

– Tu je i draž cele te priče. Na taj način „oni iz senke“, oni stidljivi, plašljivi, povučeni ljudi koji dođu na časove, polako ali prirodno opuštaju i otpuštaju te okove i strahove, upravo kroz ples, kroz javne nastupe. Doživela sam da mi učenica kaže: „Drago mi je što sam uspela“, misleći na to da je uspela da nastupi javno, da svoj svet iznese i podeli sa publikom i neizmerno sam srećna zbog toga jer smatram da nije uspeh samo ono što je vidno ili nagrađeno, već ono što je vrlo lično. Volim ovaj posao zato što mi omogućava da prožimam svoj svet sa tuđim svetovima, da osetim i upoznam druge ljude na vrlo specifičan način – podelila je Miljana za KruševacGrad.

Plesni studio „DM team“ nastao je 2019. godine, na ideju dve prijateljice, kume i instuktorke Danijele Ramić i Miljane Gagić.

– D i M su inicijali naših imena. Školu smo osnovale zbog ljubavi prema plesu, obzirom na to da se od malena obe bavimo plesom, pauzirale smo dugi niz godina i zatim odlučile da osnujemo našu školu – kazala je ona.

DM team se bavi najpopularnijim Latino plesovima poput Baćate, Salse i Kizombe koji su primarni plesovi, a pored toga u pauzama plešu Sambu i Afro dens.

Plesni studio DM team nije klasična plesna škola gde se radi u parovima, već je u pitanju Lady style tih plesova gde dame plešu samostalno.

– Škola nema starosne granice. Imamo učenice od 10 do 45 godina, trenutno, a dolazile su i starije dame. Kada su pripreme za takmičenje u pitanju, uvek se radi na tehnici, elementima i finesama, vrlo detaljno i temeljno. Do sada iza sebe imamo dva takmičenja, oba održana u Leskovcu gde smo osvojile drugo mesto 2021. i prvo mesto 2022. godine – dodala je Miljana.

Iako mlada, plesna škola ipak daje rezultate na zvaničnim skupovima. Uvek se odazivaju kada ih neko pozove za učešće.

– Takođe iza sebe imamo i humanitarno plesno veče koje se održalo u decembru prethodne godine, za Kristinino lečenje, kao i plesno veče sa gostima iz plesne škole iz Kragujevca, koje je održano ove godine u martu mesecu u Kruška pab-u i prošlo je odlično sa velikom posećenosti naših građana – ispričala je Gagićeva.

Nova plesna sezona započela je 6. septembra, a Miljana se nada da će se pridruživi i nove članice i kako kaže, veoma se raduje njihovom dolasku.

– Ono što bih ja kao instruktorka izdvojila jeste duh i energija koji vladaju na časovima, harmonija i prijateljstvo kojem odiše ova škola. Na sreću, u timu imamo dobre ljude, dobru decu, devojke i žene koje su vredne, predane, druželjubive, plemenite i koje zaista dišu jednom dušom, a to sam posebno primetila na poslednjem takmičenju. Bile su jedna za drugu tu, u svakom smislu te reči. To je meni važnije od nagrade i medalje koju ćemo ponet, jer nekako sam uvek više verovala da ljudskost, poštenje i lepo vaspitanje daju bolje rezultate od čistog i surovog profesionalizma. U svom amaterizmu one su se dale kao profesionalci i na to sam veoma ponosna-istakla je Miljana.

M.Simić

O projektu

„Mladi i šta ih pokreće“ pitanje je na koje ćemo odgovor potražiti u okviru projekta „Mladi u gradu – otvoreni prostori“, čiji je cilj da promoviše i podstakne stvaralačke potencijale mladih. Na portalu ćemo u okviru već formiranog Kluba „Mladi u gradu“ kao virtuelnog otvorenog prostora objavljivati stvaralaštvo mladih u svim oblastima, objavljivati razgovore sa njima i predstavljati ih u tekstovima koje će raditi naši novinari. Želimo da znamo i kako mladi u Kruševcu vide javne prostore koji su im potrebni za izražavanje svog kreativnog bića, a potrudićemo se da prikupimo predloge o potencijalnim alternativnim prostorima, koje mladi prepoznaju kao konceptualne kulturne scene.