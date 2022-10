Mladi u gradu: Gimnazijalci – filolozi na Sajmu knjiga

Učenici ovdašnje Gimnazije posetili su Sajam knjiga u Beogradu. Rančeva natrpanih knjigama i puni utisaka, đaci trećeg razreda, filološkog odeljenja, podelili su sa nama svoj doživljaj Sajma, koji je većina njih posetila po prvi put, jer prethodnih godina nije organizovan zbog pandemije.

– Bilo je divno, bila sam sa društvom koje zaista voli da čita i dosta sam novih stvari naučila. Retko čitam, ali sam sad motivisana za to, kupila sam „Razum i osećajnost“ Džejn Ostin, jer je to knjiga koju nisam pročitala, ali sam imala veliku želju. Znam da je to jedna od prvih njenih knjiga, a tema same knjige čini mi se zanimljivom – kaže Bojana Petković, učenica trećeg razreda filološkog odeljenja u Gimnaziji.

Njena drugarica iz odeljenja, Ema Arsić, oduševljena je Sajmom, ponudom knjiga i velikim izborom na štandovima.

– Provela sam se odlično. Bilo je veoma interesantno videti razne teme na svakom štandu. Kupila sam dve knjige „Vrtoglavi pad“- Sandra Braun i „Gledaj je kako pada“ – Erin Keli. Ove dve knjige su mi se naročito dopale jer su obe pretežno psihološki trileri, što je moj omiljeni žanr, postoji i misterija, što takođe volim dosta da čitam – ističe ova učenica.

Praznih ruku sa Sajma se nije vratila ni Ana Stanković, takođe učenica ovog odeljenja.

– Kupila sam „Alisu u zemlji čuda“ na engleskom jeziku, volim da čitam na engleskom pošto ga učim od ranog detinjstva, a Alisa mi je bila omiljena junakinja, kao maloj. Kupila sam i biografiju Milana Mladenovića, frontmena grupe EKV, zato što uživam u njegovoj muzici. Posetila sam i štand Orfelin izdavaštva, gde sam kupila knjigu „Prognana bića“, koja se bavi srpskom mitologijom, a tu sam upoznala i autora ove knjige, Milenka Bodirogića – kaže ova učenica.

M.S.