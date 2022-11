Mladi na radionici grafičkog dizajna

Besplatna radionica za grafički dizajn, jedna je od nekoliko koje Kancelarija za mlade Odeljenja za društvene delatnosti grada Kruševca, organizuje. Naša novinarska ekipa posetila je radionicu, a kako smo od mladih saznali, ovakva aktivnost je za njih veoma korisna jer mogu da steknu nove veštine, upoznaju prijatelje i kvalitetno provedu slobodno vreme.

-Volim crtanje i bilo i mi je zanimljivo da vidim kako to izgleda kada je grafički dizajn u pitanju pa sam se prijavio za radionicu. Takođe, razmatrao sam studije grafičkog dizajna, pa mi je bilo bitno da probam. Za radionicu sam čuo od razredne, koja je obavestila celo odeljenje – kaže David Bekčić (17), učenik ovdašnje Gimnazije.

Pored srednjoškolaca, veliko interesovanje su pokazali nešto stariji i oni koji se već bave grafičkim dizajnom, a hteli su svoje znanje da usavrše.

-Bavim se digitalnim marketingom, a grafički dizajn je jedna od oblasti koju želim još da usavršavam, kako bih mogla da napredujem u svom poslu. Radionice su korisne i zanimljive, naučila sam stvari koje nisam znala i koje ću u budućnosti primenjivati – navodi Marija Milošević (25).

Srđan Matić, radioničar, voli da prenosi mladima svoje znanje iz oblasti marketinga:

-Ovo je deveta radionica, na kojoj radimo kopirajting. U okviru grafičkog dizajna, pored tehničkog aspekta, važan je i kopirajting, on je najveća čuvana tajna 20. veka. Vidim već neka poznata lica, od prošle godine, prvi put kada sam to radio u organizaciji KZM-a Kruševac, shvatio sam da me rad sam mladim ljudima jako inspiriše, spojili smo lepo i korisno.

Digitalni marketing smatra najaktuelnijim zanimanjem.

-Ovo nije zvanje budućnosti već sadašnjosti, prožima nas na svakom koraku, svako od nas u velikoj meri živi negde onlajn, evo ja sam tiktoker. Sviđa mi se kratka, brza, ubedljiva i realistična forma na Tiktok platformi.

