Bivši fudbaler Župe iz Aleksandrovac Milun Sakić, mogao bi da uđe u knigu Ginisovih rekorda. On je u karijeri dobio 128 žutih i crvenih kartona, što je na prostorima bivše Jugoslavije najviše u fudbalu.

– Novinari su to dobro zapamtili, ali zaboravljaju da sam kao odbrambeni igrač postigao 48 golova, što je u ono vreme bilo najviše u državi. Smatram da sam jednako bio dobar i u napadu i u odbrani. Smatrali su me igračem koji igra oštro, a ja sam se trudio samo da izvršavam zadatke trenera. U prevodu to je značilo da ne dozvolim protivniku da priđe našem golu i savlada svog rivala. Pri tom vodio sam računa da ne povredim protivnika, jer i on i ja smo živeli za fudbal i od fudbala – kaže Sakić.

Milun Sakić je rođen 20 aprila 1962. Godine. Karijeru je započeo u Župi 1979. do 1983. godine kada je otišao u FK Bor, gde je proveo naredne tri godine. Iz Bora odlazi u Radnički iz Niša gde je ostao do 1987. godine.

– Godinu dana kasnije došao sam u kruševački Napredak, gde sam proveo najbolje fudbalske dane i dokazao se kao igrač. Na zalasku karijere igrao sam još i za Borac iz Čačka 1990/91, a završio iste godine ponovo u Napretku – objašnjava Sakić.

Igač bez manje i straha oprobao se i kao trener Župe, Timočanina iz Knjaževca i drugih, ali žao mu je što mu u Kruševcu i Napretku, za razliku od drugih saigrača, nisu pružili priliku da bude prvi trener.

Milun Sakić jugoslovenski rekorder po broju žutih i crvenih kartona

Bivši fudbaler Župe iz Aleksandrovac Milun Sakić, mogao bi da uđe u knigu Ginisovih rekorda. On je u karijeri dobio 128 žutih i crvenih kartona, što je na prostorima bivše Jugoslavije najviše u fudbalu. - Novinari su to dobro zapamtili, ali zaboravljaju da sam kao odbrambeni igrač postigao 48 golova, što je u ono vreme bilo najviše u državi. Smatram da sam jednako bio dobar i u napadu i u odbrani. Smatrali su me igračem koji igra oštro, a ja sam se trudio samo da izvršavam zadatke trenera. U prevodu to je značilo da ne dozvolim protivniku da priđe našem…