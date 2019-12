Meštanke Varvarina u anketi: Kod lekara uglavnom kad „zagusti“

U uslovima kada još uvek nema organizovanog skrininga raka dojke i raka grlića materice, statistika kaže da se u Varvarinu na oportuni skrining godišnje se javi nešto više od 300 žena, što je manje od pet odsto u odnosu na ukupan broj punoletnih žena u ovoj opštini. Nadležni kažu da se žene na pregled javljaju uglavnom sa uznapredovalom bolešću, kada su i šanse za izlečenje mnogo manje. Strah, stid i neznanje, ali i nedovoljna podrška porodice, najčešći su razlozi zbog kojih žene u ovoj opštini ne dolaze na preventivne preglede

Da je odlazak na ginekološki ili pregled dojki nešto o čemu nerado govore, potvrdilo se kada smo u čekaonici Službe za zdravstvenu zaštitu žena i trudnica pokušali da razgovaramo sa pacijentkinjama. Većina njih nije želela da da nikakvu izjavu a kamoli da se fotografiše, a utisak je da im je bilo neprijatno. Tek nekoliko žena (i one nerado), pristalo je da razgovara sa nama.

Dvadesetosmogodišnja Nataša Jovanović farmaceutkinja je. Svesna je značaja skrininga i redovno dolazi na preventivne preglede.

– Vrlo dobro znam koliko je preventiva važna, koliko je mamografska pregled bitan, posebno za starije žene i one koje nisu rađale. Redovno dolazim na ginekološki i pregled dojki i trudim se da utičem na svoje rođake, komšinice, prijateljice, da i one dođu. Međutim, većina njih smatra da im to nije potrebno, uz obrazloženje da se osećaju dobro i da nemaju nikakve tegobe – kaže ova Varvarinka.

Da dvadeset godina nije bila na ginekološkom i pregledu dojki, kazala je sedamdesetdvogodišnja Dragica Kovačević.

– Kod lekara sam došla tek kada sam osetila tegobe. Bio je karcinom dojke, ali sam se na sreću javila na vreme. Sada redovno dolazim na preglede i savetovala bih svim ženama da ostave sve druge poslove i da dođu na pregled– poručuje ova žena koja je ubedila svoju ćerku da zajedno dođu na ovaj pregled.

Tridesetdvogodišnja Marijana Kovačević kaže da je svesna značaja preventivnih pregleda, ali da ipak ne dolazi redovno da proveri svoje zdravlje.

– Znam koliko je važno da se bolest otkrije na vreme, stalno se o tome govori u medijima, ali ne dolazim redovno. Ukoliko bi bilo organizovanog skrininga, sigurno bih se odazvala. Ovako, nemam nikakve tegobe i jednostavno zaboravim da dođem – iskreno kaže ova Varvarinka.

Naše sagovornice bile su jedinstvene u stavu da je potrebno dodatno animirati žene da dođu na preventivne preglede, da treba češće organizovati predavanja na temu skrininga, te da bi se ukoliko bi bilo organizovanog pozivanja, sigurno povećao broj žena koje dolaze da provere svoje zdravlje. Da je tako, kako kažu, potvrdilo se i kada je pre nekoliko godina u Varvarinu bio postavljen mobilni mamograf, kada se veliki broj Varvarinki odazvao i obavio ovaj pregled.

U očekivanju skrininga – tribine

Da u Varvarinu još uvek ne postoji organizovani skrining raka grlića materice i raka dojke, o čemu smo pisali i na početku realizacije ovog projekta, ponovo su nam potvrdili i u Službi za zdravstvenu zaštitu žena i trudnica. Kako navode, svesni su značaja organizovanog pozivanja žena na preventivne preglede i očekuju da će u narednom periodu i u ovoj opštini zaživeti organizovani skrining. Kažu da se čekaju dodatne instrukcije iz resornog ministarstva o tome na koji način će se žene pozivati.

U međuvremenu, svakoj ženi iz ciljne populacije koja dođe na pregled, obavezno se uradi i Papanikolau test, a njihov dolazak iskoristi se i za dodatnu edukaciju o značaju preventive. Takođe, ženama koje dođu na ginekološki pregled, savetuje se i pregled dojki koji mogu da obave u Radiloškoj službi varvarinskog Doma zdravlja.

Nadležni ističu i to da se, pored razgovora na temu preventive sa pacijentkinjama koje dolaze na pregled, u ovoj opštini organizuju i tribine na kojima stručna lica govore o značaju skrininga. Tribine su, kako kažu, do sada organizovane za srednjoškolce, s tim da je u planu da se predavanja inteziviraju, te da se organizuju i za odraslo stanovništvo.

Upozoravajuća statistika

A da je ovoj opštini , koja ima oko 7.500 punoletnih žena, itekako potreban organizovani skrining raka grlića materice i raka dojke, potvrđuju i podaci da ginekološki pregled godišnje obavi samo 300 žena, da pravo na besplatan skrining bez overene zdravstvene knjižice iskoristi tek 30- tak njih, te da na ultrazvučni pregled dojki mesečno dođe manje od 35 žena. U oba slučaja, kako navode nadležni, žene se na pregled većinom javljaju kada se jave i tegobe, što neretko umanjuje i šanse za izlečenje.

Zdravstveni karton u Službi za zdravstvenu zaštitu žena i trudnica, ima manje od polovine punoletnih žena koje žive na teritoriji ove opštine. Među „nevidljivim pacijentkinjama“ ima i onih koje uopšte nemaju overenu zdravstvenu knjižicu ili nikada nisu bile u sistemu zdravstvene zaštite, što je češći slučaj kod žena koje žive u seoskim sredinama.

Veliki procenat seoskih žena, kako se pokazalo u praksi, na preglede ne dolazi i zbog opterećenosti kućnim i poslovima u poljoprivredi, a neretko je razlog i nedovoljna podrška porodice. Kao i u ostalim delovima Srbije, kako praksa pokazuje, i kod seoskih i žena iz urbanih sredina, strah, stid i neznanje, ostaju najčešći razlozi zbog kojih je odziv na skrining još uvek na nezadovoljavajućem nivou.

Problematični slobodni termini

Kako u Varvarinu nema organizovanog skrininga raka grlića materice i raka dojke, nema ni zvaničnih podataka o broju obolelih i umrlih žena od ovih malignih bolesti, kažu u kruševačkom Zavodu za javno zdravlje koji je inače zadužen za praćenje epidemiološke situacije na teritoriji Rasinkog okruga.

Nema ni zvaničnih podataka o broju urađenih mamografija jer, kako objašnjavaju nadležni, određen broj žena ovaj pregled uradi u privatnoj zdravstvenoj ustanovi. Razlog tome je što se prilikom zakazivanja preko IZIS-a dešava da i mesecima nema slobodnih termina, što je za pacijentkinje kod kojih postoji sumnja na karcinom, gubljenje dragocenog vremena. Kako kažu nadležni, od pacijentkinja koje se odluče da mamografski pregled urade kod privatnika, Dom zdravlja uglavom nema nikakvu povratnu informaciju.

Inače, karcinom dojke je najčešći maligni tumor kod žena, gde se godišnje registruje oko 4.600 novovotkrivenih slučajeva obolevanja od ove bolesti a umre oko 1.600 žena. Karcinom dojke je na trećem mestu kao uzrok smrti kod žena starosti između 45 i 64 godine, posle šloga i infarkta. Sa preko 1.300 novoobolelih i oko 500 umrlih žena, rak grlića materice je drugi vodeći uzrok obolevanja i četvrti uzrok umiranja od raka među ženskom populacijom u Srbiji.

Podržimo svoje majke, sestre, rođake, komšinice… Odlaganjem odlaska na preventivni pregled, nezavisno do toga koji su razlozi, kako kažu psiholozi, gubimo svoj unutrašnji mir. Opravdanja poput onih da “spasa ima dok se bolest ne otkrije” ili “meni to ne može da se desi”, nemaju realnu osnovu. Ipak, ukoliko neko ne može da se izbori sa svojim strahovima, najbolje je potražiti stručnu pomoć. Kako je osoba koja se uplašena za svoje zdravlje zapravo jako krhka i ranjiva, nerazumevanje od strane porodice samo produbljuje njene strahove. Takvoj osobi treba pružiti ljubav, toplinu i razumevanje, ohrabriti je i poštovati njenu uplašenost za zdravlje. Ukoliko će joj to značiti, trebalo bi joj ponuditi da zajedno odete kod lekara. Zato, podržimo naše majke, sestre, komšinice i prijateljice da se odazovu na skrining jer bolest otkrivena na vreme, šansa je za novi život.

Meštanke Varvarina u anketi: Kod lekara uglavnom kad „zagusti“

