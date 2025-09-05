Danas se obeležava Međunarodni dan dobrotvornog rada, posvećen svima koji nesebično pomažu drugima i zalažu se za zajednicu. Ovaj dan ustanovljen je u znak sećanja na Majku Terezu iz Kalkute, koja je preminula 5. septembra 1997. godine, i predstavlja priliku da se istakne važnost humanitarnog rada u savremenom društvu

U različitim delovima sveta, nevladine organizacije, volonteri i humanitarci organizuju akcije i događaje kako bi podstakli solidarnost i promovisali vrednosti dobrote i zajedništva. Od prikupljanja hrane i odeće, do podrške ugroženim grupama i edukacije, aktivnosti posvećene humanosti pomažu da zajednice postanu jače i otpornije.

U Srbiji, kao i u mnogim zemljama, ovaj dan se obeležava kroz različite inicijative lokalnih organizacija, crkvenih i školskih zajednica. Obeležavanje dana dobrotvornog rada služi i kao podsetnik da humanost nije rezervisana samo za profesionalce, već da svako može dati doprinos, bilo kroz volontiranje, donacije ili male svakodnevne gestove pomoći.

J.S.