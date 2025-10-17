Svake godine, 17. oktobra, svet se ujedinjuje kako bi podigao svest o ozbiljnom problemu siromaštva tokom Međunarodnog dana borbe protiv siromaštva

Ovaj dan je posvećen prepoznavanju dubokih izazova sa kojima se suočava više od milijardu ljudi širom sveta koji žive u siromaštvu. Fokus je na potrebi za globalnom solidarnošću i akcijom, a broj ljudi koji se suočava sa siromaštvom drastično je porastao.

Siromaštvo ostaje gorući problem koji utiče na milione ljudi širom sveta. Pored osnovnih problema kao što su nedostatak hrane, stambenih uslova i pristupa obrazovanju, siromaštvo često dovodi do društvene isključenosti, nejednakosti i nepravde. Međunarodni dan borbe protiv siromaštva ima za cilj skrenuti pažnju na ove aspekte i pozvati društvo, vladine i nevladine organizacije, kao i pojedince, da se ujedine u zajedničkim naporima za eliminaciju siromaštva.

Cilj je suzbijanje siromaštva na globalnom nivou, a solidarnost i zajednički napor su ljučni za stvaranje pravednijeg sveta u kojem niko neće patiti od siromaštva.