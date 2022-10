Matija Bećković dobitnik “Bagdalinog prsten”

Laureat “Prstena despota Stefana Lazarevića”, nagrade koju tradicionalno dodeljuje Književni klub “Bagdala” u Kruševcu, je proslavljeni pesnik i književnik Matija Bećković. Žiri je ovu odluku doneo jednoglasno, a na sednici je takođe odlučeno da nagrada “Branislav L. Lazarević”, koju dodeljuje časopis “Bagdala za decu i mlade” bude dodeljena Olgici Stefanović, stalnoj likovnoj saradnici ovog časopisa

-Matija Bećković je najveće pesničko ime ovog trenutka. Ono što ga posebno izdvaja je to čulo kojim on uspeva da okupi one koji su zainteresovani za pesničku reč, a da to nisu samo oni koji vole poeziju. On uspeva kako kakav narodni pesnik, da jednom unutrašnjom magnetskom silom, prosvetljenom rečju osvoji publiku na veoma poseban način- smatra Ljubiša Bata Đidić, književnik i predsednik žirija.

Bećkovićev opus veoma je obiman, a tumačenja njegovog dela u srpskoj istoriografiji i književnoj kritici obimom prevazilaze njegovo delo.

-O njemu kao pesniku postoji više napisanih studija i obrazloženja, nego što je on sam napisao. Ta činjenica govori da imamo posla sa jedim značajnim imenom- navodi Đidić.

Bećković govori jezikom kojim govore narodne mase, kojim se osvedočava ljudsko postojanje, pojedinačno i kolektivno.

-Tajna Matijinog jezika je u sintezi koja objedinjuje unutrašnje jezgro reči, koja ga rasplamsava i rasvetljava i dovodi do toga da čitalac pred njim ima jedno katarzično stanje- ističe Đidić.

Pored Đidića, odluku da Bećkoviću pripadne ovo značajno priznanje doneli su i književnik Velibor Vukašinović i Nebojša Lapčević, predsednik književnog kluba “Bagdala”.

-Njegovo delo je monumentalno, on se nalazi na samom vrhu pravoslavne duhovne vertikale, koja počinje od Jefimije pa na dalje. Ova nagrada se jako lepo rimuje sa njegovim imenom- smatra Vukašinović.

Laureat Bećković često je sarađivao sa “Bagdalom”, posećivao Kruševac, a 2020. je bio u manastiru Milentija za koji je u Zvezdara Teatru u Beogradu darivao na humanitarnoj večeri pesme za vaskrs ove zadužbine Despota Stefana Lazarevića. Kruševac će ponovo posetiti 9.novembra, kada će mu na svečanoj akademiji biti uručeno “Bagdalino priznanje”.

Pored nagrade “Prsten despota Stefana Lazarevića”, žiri je doneo odluku da nagradu “Branko L. Lazarević” dodeli i Olgici Stefanović, akademskoj slikarki iz Novog Sada za višegodišnje saradništvo u izuzetnim likovnim doprinosima časopisa Bagdala za decu i mlade.

-Pored naših brojeva koje je Olgica Stefanović ilustrovala inspirisana iluminacijama srednjovekovnih ćiriličnih slova, koja u bogatoj ornamentici sadrže umetničko viđenje srpskih svetaca, ova umetnica koja je u bogatoj izložbenoj delatnosti i tvorac jednog bestselera “Slikovnog bukvara pravoslavlja”, takođe je učestovala na više likovnih radionica u kruševačkim školama gde je poučavala decu u pisanju kaligrafskih ćiriličnih slova- navodi Đidić.

Redakcija “Bagdale za decu” je u njenom radu prepoznala borbu za očuvanje ćirilice, ali i nacionalne svesti koja je potrebna mladim naraštajima.

M. Stanković