Lidija Stojkanović dobitnica Zlatne lopte za 2025.

Lidija Stojkanović, selektorka A reprezentacije Srbije za fudbalerke, dobitnica je Zlatne lopte Fudbalskog saveza Srbije za 2025. u apsolutnoj kategoriji „najbolji trener“

Ona je ponela ovo laskavo priznanje u velikoj konkurenciji uz učešće svih srpskih fidbalskih stručnjaka koji rade sa seniorima i seniorkama u zemlji i inostranstvu.

Sa reprezentacijom Srbije u sezoni 2024/2025 izborila je ulazak u A elitnu diviziju Lige nacija.

Da podsetimo – Lidija Stojkanović je ostavila duboki sportski trag u Lazarevom gradu, najpre kao igračica a kasnije i kao trener u ŽFK „Napredak“.