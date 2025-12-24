Lidija Stojkanović dobitnica Zlatne lopte za 2025.

Postavljeno: 24.12.2025

Lidija Stojkanović, selektorka A reprezentacije Srbije za fudbalerke, dobitnica je Zlatne lopte Fudbalskog saveza Srbije za 2025. u apsolutnoj kategoriji „najbolji trener“

Ona je ponela ovo laskavo priznanje u velikoj konkurenciji uz učešće svih srpskih fidbalskih stručnjaka koji rade sa seniorima i seniorkama u zemlji i inostranstvu.

Sa reprezentacijom Srbije u sezoni 2024/2025  izborila je ulazak u A elitnu diviziju Lige nacija.

Da podsetimo – Lidija Stojkanović je ostavila duboki sportski trag u Lazarevom gradu, najpre kao igračica a kasnije i kao trener u ŽFK „Napredak“.

Fudbalski Savez Rasinskog okruga nagradio najbolje

