Danas svečano otvaranje petlje „Vrnjačka Banja“ – petlja „Vrba“

Postavljeno: 24.12.2025

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvovaće ceremoniji otvaranja deonice na auto-putu E-761 (Moravski koridor) petlja ,,Vrnjačka Banja” – petlja ,,Vrba”, danas, 24. decembra 2025. godine, najavljeno je na sajtu predsednik.rs

Kako je saopštila služba za saradnju sa medijima predsednika Republike, ceremonija otvaranja deonice Moravskog koridora biće održana u 11 sati.

Otvara se deonica auto-puta E-761 Pojate-Preljina, od Vrnjačke Banje do petlje Vrba, u dužini od 13,78 km, što će činiti ukupno 72 km novog auto-puta. Trasa Moravskog koridora dugačka je ukupno 112,4 km i povezuje Pojate i Preljinu, odnosno Rasinski, Raški i Moravički okrug.

