Kruševljanka u Holandiji: Kako se Holanđani bore sa koronom

Zbog i dalje brojnih nepoznanica u vezi sa korona virusom, osim što pomno pratimo epidemilošku situaciju u svojoj zemlji , znatiželji smo i da „zavirimo“ u druge države, kako bi stvorili koliko toliko jasniju sliku o virusu koji nam je svima promenio živote. Dolazak u Srbiju jedne naše sugrađanke koja već dve decenije živi u Holandiji, iskoristili smo da iz prve ruke saznamo kako se Holađani bore sa koronom

– Na samom početku, ljudi jesu bili uplašeni, ali je nekako taj strah vrlo brzo nestao ili je bar sveden na meru da ne remeti svakodnevni život. Ono što je najverovatnije uticalo da se ljudi vrlo brzo prilagode novonastaloj situaciji, je način na koji su nam se nadležni od prvog dana epidemije obraćali, bez panike i uz reči ohrabrenja – kaže naša sugrađanka Jasmina Obradović, koja sa svojom porodicom preko dve decenije živi u Holandiji.

Premijer Holandije i zdravstveni eksperti građanima se, od dana kada je proglašena pandemija korona virusa, obraćaju dva puta mesečno putem medija , izuzev ako ne postoji potreba da to bude češće.

– Ono što je bilo prisutno od samog početka je njihov iskren nastup. Niti je premijeru niti zdravstvenim ekspertima bio problem da kažu „ne znamo“ „nismo bili u pravu“ „pogrešili smo ali ćemo to sada ispraviti“…. Jednostavno, virus je na samom početku svima bio nepoznanica, ništa se nije znalo o putevima prenosa, načinu lečenja, mnogo toga je i danas enigma , greške u proceni su bile očekivane – objašnjava naša sagovornica.

Iako su Holanđani disciplinovan narod, bar u odnosu na nas Srbe, veliko je pitanje kako bi se novonastala situacija odrazila na ponašanje građana, da sve nije bilo kako je bilo, ocenjuje Jasmina.

– Strah parališe ljude, posebno kad je taj strah vezan za zdravlje i ne znam da li bi Holanđani u okolnostima kakve svet do sada nije upoznao, ostali onakvi kakvi inače jesu da nije postojala podrška, poverenje, pohvale i svaki put iskrena zahvalnost narodu koji poštuje mere preventive– ističe ona.

Prema njenim rečima, u Holandiji je od samog početka uglavnom sve bilo u domenu preporuka, a na građanima je bilo da odluče da li će i u kojoj meri poštovati ono što struka preporučuje.

– U Holandiji je na početku bilo nekih ograničenja poput zabrane okupljanja u većim grupama, ali nije bilo ograničenog kretanja, nije bilo kazni… Mogli ste a i sada možete da idete gde i kada hoćete, jer je stav struke bio da ljudima treba šetnja i da će boravak na svežem vazduhu samo ojačati naš imunitet. Za rad od kuće, što je bila preporuka od samog početka, obezbeđena nam je tehnička podrška. Nakon što su škole ponovo počele sa radom, roditeljima je pojedinačno ostavljeno da odluče da li žele da njihova deca idu u školu ili da pohađaju onlajn nastavu. Čini mi se da u okolnostima kada vam je dato da sami odaberete, bez pritiska i naredbi, donosite i prave odluke za vas i vašu porodicu – kaže Jasmina.

Kako god, Holanđani su ozbiljno shvatili pandemiju korona virusa. Dobro su razumeli šta podrazumeva kolektivna odgovornost..

– Nekako baš u vreme kada je svet zadesila ova pošast, moja porodica se preselila u drugi grad. Da sa prijateljima i rođacima proslavimo useljenje u novi dom, ostavili smo za bolja vremena. Ne želimo nikoga da dovodimo u rizičnu situaciju – kaže naša sagovornica.

U veliku nedeljnu nabavku, u koju tradicionalno ide sa porodicom, sada odlazi sama, ili to čini suprug.

– To je bila jedna od preporučenih mera, da jedan član porodice ide u nabavku. Broj kupaca u marketu je ograničen, a Holanđani su to jednostavno rešili tako što su u odnosu na kvadraturu lokala, odredili i broj korpi. Onda kad ne ostane nijedna korpa na ulazu, to znači da se u marketu u tom trenutku nalazi maksimalo dozvoljen broj ljudi. Prosto ali i praktično rešenje. Da ne bismo zauzeli odjednom dve korpe i tako doveli nekoga u situaciju da duže čeka ispred marketa, odlučili smo da u kupovinu idem samo ja ili suprug – objašnjava ona.

Kao i u Srbiji, i u Holandiji svuda na ulazu stoje dezinfekciona sredstva, poštuje se preporučena fizička distanca. Od pre nekoliko dana, doneta je odluka da maske više nisu obavezne. Epidemilozi su izašli u javnost i dali su objašnjenje za takvu odluku, a na građanima je da li će nastaviti da ih nose.

Na kraju, Jasmina kaže i to da stvarnost da svet od trenutka kada je pojavio korona virus više nije isti, žive i Holanđani. Neizvesnost do kada će sve ovo trajati, smeta i njima. Potrebu da se druže, organizuju žurke, da idu na kocerte, da posećuju druge zemlje bez ograničenja, imaju i oni. Želja da zagrle dobrog prijatelja kada ga sretnu posle dužeg vremena, postoji i kod njih.

– U tom smislu sve je isto. Ma gde da ste, u bilo kom delu sveta, prija vam zagrljaj, stisak ruke, poljubac…To je ono što nam svima nedostaje. I sigurno je da svi imamo istu želju , a to je da sve ovo što pre postane samo ružna prošlost– poručuje na kraju naša sagovornica.

Kruševljanka u Holandiji: Kako se Holanđani bore sa koronom

