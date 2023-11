Kruševačka kreativnost na platnu kroz oči mlade slikarke

Kruševljanka Iva Marković (19), od ove godine studentkinja Akademije umetnosti u Novom Sadu na smeru slikarstvo jedna je od naših mladih umetnika koji korača sigurnim koracima ka svojim snovima. Član je Udruženja „BukvArt“ od 2018. godine, poznavalac istorije umetnosti i svetske kulture, ljubitelj sportova i aktivnog ivota, ali učesnik u mnogobrojnim volonterskim i humanitarnim akcijama

Piše: Marija Milošević

Slikarstvo je Ivu počelo da zanima još odmalena. Obzirom da je kreativna i svestrana osoba sebe nije mogla da vidi ni u jednoj drugoj sferi, a da to nije vrsta umetnosti u kojoj može da ispolji svu svoju maštu. Kako kaže za nju umetnost predstavlja način života, ali i slobodu.

– Umetnost znači sloboda da se izrazimo na neki svoj jedinstveni način. Takođe za mene predstavlja večno izučavanje i večnu zanimljivost. Slikarstvo je nešto što me je uvek privlačilo. Trenutak kada sam odlučila da se time profesionalno bavim bio je kada sebe nisam mogla da vidim čak ni u drugoj sferi umetnosti, što je u mom slučaju bio grafički dizajn. U slikarstvu se osećam slobodnije i želim da se posvetim istraživanju – kaže mlada Kruševljanka

Iva je jedan od učesnika grupne izložbe na autobuskim stajalištima grada Kruševca, sa radionicom mozaika, po LAP -u za mlade grada Kruševca u sprovođenju Udruženjav „BukvArt“ Kruševac čiji su crteži izloženi za Međunarodni dan mladih koji se svake godine obeležava 12. avgusta.

– Grupne izložbe na stajalištima su ove godine bile uoči Dana mladih. Izložba je bila usmerena na lepa sećanja iz grada Kruševca, pogotovu sećanja nas koji radi studija odlozimo iz grada, ali u nadi da će nas grad širokih ruku prihvatiti kao mlade umetnike i stvaraoce nakon završenih studija – ističe Iva.

Iza sebe ima izložbe koje su uključivale izradu murala, ali čak i jedan svoj samostalni mural. Murali su nešto što nju ispunjava i kroz šta može da ispolji svoje razmišljanje, emociju, kreativnost.

– Vreme koje je potrebno da se jedan mural završi zavisi od površine zida na kojoj se izvodi. Ja sam do sada uradila jedan samostalni mural u okviru udruženja „BukvArt“, trebalo mi je mesec dana aktivnog rada, ali to je bilo pre par godina, nadam se da bih sada imala kapaciteta i pre to da uradim. Što se tiče Udruženja ljubitelja umetnosti „BukvArt“, pored prilike koje sam imala da izvedem samostalni mural, takođe sam učestvovala u izradi i brojnih grupnih murala za koje je trebalo znatno manje vremena jer sam pored sebe imala vrednu ekipu vršnjaka koji su dali sve od sebe – kaže Iva.

Pored slikarstva, bavi se i volonterskim akcijama, nagrađivanja je više puta od strane Kancelarije za mlade i Grada Kruševca.

– Kancelarija za mlade Kruševac pružila mi je puno prilika da budem aktivni volonter već od svoje 14. godine. Takođe i već pomenuto Udruženja „BukvArt“.

Što se nagrada tiče, Kancelarija za mlade nas je podržala u smislu referenci, u tome da se naša imena uvek čuju i da naš rad uvek bude adekvatno promovisan. Od Kruševca imamo zahvalnice za učestvovanje u Danu umetnosti. BukvArt se provlači kroz sve to, pogotovu kao podrška za mlade stvaraoce i decu sa ambicijama da jednog dana budu umetnici i da Kruševac čuje za njih – navodi Iva.

Za kraj, mladim ljudima koji žele da se bave slikarstvom poručuje da ne odustaju od svojih ciljeva i da slede svoje snove bez obzira na prepreke koje su pred njima.

– Mladima bih poručila da prate svoje ciljeve, da ne dozvole nikom da im seče krila ili odvraća od želje da se bave umetnošću. Slikarstvo jeste krizna delatnost nažalost, dosta predrasuda vuče za sobom, što radi finansija i ostalih stereotipa. Ali mladi ljudi treba da veruju u onu lepšu stranu umetnosti i da se bore da za istu. Najvažnije je da mladi budu podrška jedni drugima.