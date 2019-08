Policija iz Kruševca je uhapsila J. I. (40) koji je osumnjičen da je pucao na vozilo kojim je upravljao muškarac star 29 godina, obojica iz Kruševca. U autu su bile još dve osobe, a policija sumnja da je do pucnjave došlo nakon što se on sa njima prethodno verbalno i fizički sukobio.

U pucnjavi niko nije povređen, a J.I. je osumnjičen da je izvršio krivična dela izazivanje opšte opasnosti i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Osumnjičenom je, po odobrenju osnovnog javnog tužioca u Kruševcu, određeno zadržavanje do 48 sati i o će uz krivičnu prijavu biti priveden tužilaštvu.

Kruševljanin uhapšen zbog pucnjave

