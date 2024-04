Kruševljanima dve bronze na državnom prvenstvu u boksu

Petorica juniora iz BK „KŠ 037 – 14. oktobar“ je učestvovalo na Državnom prvenstvu za mlađe kategorije koje je održano u Prokuplju, gde su osvojili dve bronzane medalje.

Teodor Josijević je osvojio bronzanu medalju i zaustavljen je u polufinalu preglasavanjem sudija. Lazar Lazić je takođe došao do bronzanog odličja nakon poraza u polufinalu u izjednačenoj borbi.

Preglasavanjem sudija u polufinalu je zaustavljen Sergej Miljković, dok je u ravnopravnom meču izgubio Nemanja Ognjanović.

Miloš Mihajlović je takmičenje završio u četvrtfinalu, nakon što je drastično oštećen od strane sudija, navode iz kluba.

– Izuzetno sam zadovoljan nastupom svojih takmičara, ali suđenje je bilo katastrofalno do te mere da je došlo i do težeg incidenta koji su izazvali nezadovoljni klubovi iz Novog Pazara i Sombora, kada je došlo do prekida i intevencije policije. Što se tiče same organizacije turnira od strane Prokuplja i BK Topličanin, bila je izuzetno dobra – poručio je Dragiša Milojević, predsednik i trener BK „KŠ 037 – 14. oktobar“.

N. L.