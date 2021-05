Kruševljani se uželeli mora – ogromno interesovanje u turističkim agencijama

Najtraženija destinacija za letovanje među Kruševljanima za sada je Egipat, a sve više zainteresovanih je za Tursku i Grčku. Velika promena u odnosu na prethodne godine je ogromno interesovanje za letovanje u Albaniji

Prošlo leto, iz dobro poznatih razloga, građani su proveli kod kuće ili su obilazili turističke bisere Srbije. Ove godine, sa poboljšanjem epidemiološke slike, situacija se menja.

Da je interesovanje za predstojeću letnju sezonu veliko, potvrđuju u ovdašnjim turističkim agencijama navodeći da je potražnja gotovo duplo veća u odnosu na period pre pandemije.

– Četrnaest meseci smo imali zatišje zbog situacije sa pandemijom, telefoni nisu zvonili, stranke nisu ulazile, iako smo mi sve vreme radili. Pre jedno mesec dana situacija se preko noći promenila, nastao je takav udar na sve turističke agencije jer su svi odjednom poželeli da putuju. To su ljudi koji hoće odmah na more, odnosno nova putovanja, ali i oni koji nisu prošle godine iskoristili svoja putovanja pa žele da to da učine što pre – kaže Slavica Radonjić, vlasnica turističke agencije “Luna luks”.

U predsezoni, koja još uvek traje, ljudi se uglavnom odlučuju za Egipat jer je tamo uveliko leto.

– Za Egipat se uvek tražilo mesto više u avionu, takva je situacija bila tokom celog maja. Tamo je već uveliko leto i jako je toplo – kaže ona.

Najtraženija destinacija nakon Egipta je Turska, a polako kreće interesovanje turista za Grčku i Albaniju.

– Albanija je baš tražena, pre svega zbog korektnih cena. Odnos cene i kvaliteta je idealan, a vanpansion je odličan, sve što je mimo hotela je našim turistima jako povoljno. Zemlja je divna, ima Jadransko i Jonsko more tako da turisti mogu da biraju. Domaćini su veoma ljubazni, a cene su ubedljivo najpristupačnije – ističe ona.

U situaciji u kojoj se uslovi za ulazak u određene zemlje menjaju maltene dnevno sugrađani su često zbunjeni. Trenutno za ulazak u Crnu Goru i Albaniju nije potreban PCR test, za državljane Srbije je dovoljna lična karta.

– To je olakšavajuća okolnost za neke ljude, i to je nešto što sve koji nisu vakcinisani „lomi“ da otputuju tamo – dodaje naša sagovornica.

Olakšica za ulazak u Tursku važi od pre nekoliko dana te sada, osim negativnog PCR testa prihvataju i dokaz o izvršenoj vakcinaciji u našoj zemlji.

– Ljudi koji su se vakcinisali uglavnom gledaju da putuju u zemlje gde im je za ulazak dovoljna potvrda o vakcinaciji, tako da ima dosta onih koji biraju da odmor provedu u Turskoj – napominje ona.

Situacija je malo komplikovanija što se tiče ulaska u Grčku, za koji turisti imaju tri mogućnosti: prva je dokaz o vakcinaciji, Grčka prihvata sve vakcine kojima su vakcinisani srpski državljani, s tim što je neophodno da prođe dve nedelje od poslednje primljene doze, a druga je negativan PCR test, ne stariji od 72 sata, s tim što je on obavezan za decu stariju od pet godina.

– Nadamo se da će oni uskoro promeniti tu meru i da će ta granica biti pomerena naviše jer je stvarno veliki stres za dete da radi taj test – ističe ona.

Treća opcija se odnosi na turiste koji su preležali koronu, njima je dovoljna potvrda o preležanom virusu od dva do devet meseci pre dolaska u zemlju. Prilikom ulaska potrebno je dati na uvid graničnim službenicima pozitivan PCR ili antigenski test kojim je virus dijagnostifikovan.

Takođe, za sve putnike koji žele da uđu u Grčku obavezan je popunjen PLF obrazac.

D.M.

Kruševljani se uželeli mora – ogromno interesovanje u turističkim agencijama

Najtraženija destinacija za letovanje među Kruševljanima za sada je Egipat, a sve više zainteresovanih je za Tursku i Grčku. Velika promena u odnosu na prethodne godine je ogromno interesovanje za letovanje u Albaniji Prošlo leto, iz dobro poznatih razloga, građani su proveli kod kuće ili su obilazili turističke bisere Srbije. Ove godine, sa poboljšanjem epidemiološke slike, situacija se menja. Da je interesovanje za predstojeću letnju sezonu veliko, potvrđuju u ovdašnjim turističkim agencijama navodeći da je potražnja gotovo duplo veća u odnosu na period pre pandemije. - Četrnaest meseci smo imali zatišje zbog situacije sa pandemijom, telefoni nisu zvonili, stranke nisu…