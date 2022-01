„Kruševacput“ – putevi prohodni, „Jugoprevoz“ – linije skraćene zbog neprohodnih puteva

Prema navodima „Kruševacputa“ lokalni i gradski putevi su prohodni, dok je sa punkta Srebrnac saopšteno da su neophodni lanci za put ka Kopaoniku. S druge strane, tri linije „Jugoprevoza“ skraćene zbog neprohodnih puteva

Iz JKP „Kruševacput“ su rekli da su putevi prohodni, te da oni čiste sa 50 odsto svojih kapaciteta, odnosno, na lokalnim putevima čiste tri vozila od kojih je jedan skip, dok su na gradskim ulicama dva vozila.

Pojedine autobuske linije su skraćene. Kako je potvrđeno iz Jugoprevoza Kruševac, linija do Pasjaka skraćena do Parunovca, linija Mali Šiljegovac je skraćena do Novog sela, kao i linija za Stanci koja ide samo do Kobilja.

Dispečer kruševačke autobuske stanice je napomenuo da vozač ka Pasjaku nije mogao da „izađe“ uzbrdo jer putevi nisu očišćeni i jer rizla nije bačena.

Putevi ka Kopaoniku su prohodni, ali sa punkta Srebrnac upozoravaju da bez lanaca „ništa“. Naime, na kolovozu ima ugaženog snega, tako da se put ka ovoj planini ne preporučuje bez lanaca.

