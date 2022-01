Saobraćaj otežan, putevi prvog i drugog prioriteta prohodni

Državni putevi na teritoriji Rasinskog okruga su prohodni, na pojedinim mestima saobraćaj se odvija otežano, te se savetuje oprez zbog snega i poledice. Neke od autobuskih linija „Jugoprevoza“ su skraćene zbog neprohodnosti, ali se očekuje da mehanizacija bude uskoro upućena tamo

U „Kruševacputu“ navode da je kolovoz u našem gradu vlažan, te da je na putevima trenutno oko pet santimetara utabanog snega. Trenutno su na terenu četiri vozila za čišćenje snega.

-Svi glavni putevi su uglavnom prohodni. Neki delovi su ostali neprohodni, ali su mašine upućene tamo da „probiju“. Otežano je kretanje na relaciji Mali Šiljakovac-Bovan, Zubovac, Mrzenica(do manastira), Srnje (do radara), Kaonik-Sušica(jedan manji deo) –navodi Ignjat Vidaković, iz „Kruševacputa“.

Usled velikih padavina došlo je do izmene autobuskog saobraćaja.

–Skraćene su linije Mali Šiljagovac do Novog sela, Stanci do Kobilja, Bovan do Pasjaka. Juče je bilo više skraćenih linija, danas je situacija drugačija, ali se nadamo da će do kraja dana i to biti rešeno – kaže Aleksandar Stanić, šef putnog saobraćaja u „Jugoprevozu“.

U čišćenju snega učestvuje i JKP „Kruševac“. Ekipe ovog preduzeća bile su na terenu tokom cele noći. Bačeno je više od 10 tona soli. Čišćeni su sledeći putni pravci: Štitare – Veliko Grkljane, Štitare – Malo Grkljane, Grabak, Suvaja, Mali Kupci, Naupare – Bukovica, Jastrebački put, Trmčare – Sezemča, Trmčare – Slatina, Lomnica – Jablanica – Vitanovac.

S.M.