Kruševački vatrogasci: Od spašavanja mačaka do gašenja požara

Aktuelne vremenske prilike, koje karakterišu ekstremno visoke temperature i suvo vreme, povoljno utiču na nastanak i širenje požara na otvorenom prostoru. U takvim situacijama, plamen može zahvatiti velike površine, prouzrokovati značajnu materijalnu štetu i izazavati ozbiljnu opasnost po živote i zdravlje ljudi, pri čemu brza reakcija vatrogasaca igra važnu ulogu

Priredio: Nikola Lazić

Na teritoriji Rasinskog okruga, od 1. maja do 31. jula ove godine, evidentirana su 134 požara, od toga 71 na području grada Kruševca pri čemu je najveći broj zabeležen na otvorenom prostoru. Kako navodi komandant Vatrogasno-spasilačke jedinice Kruševac, Dejan Vasiljković, glavni uzrok požara je ljudski faktor.

– Paljenje biljnih ostataka na poljima je zabranjeno Zakonom o zaštiti od požara. Time građani ne samo da ugrožavaju svoje i živote drugih ljudi, već uništavaju i biodiverzitet samog zemljišta. Zbog toga u ovom periodu pojačano obilazimo seoska područja i razgovaramo sa meštanima, kako bismo podigli svest o štetnosti paljenja na otvorenom. Takođe, važna nam je i edukacija dece kao najugroženijeg dela našeg društva. Često obilazimo školske i predškolske ustanove gde učimo naše mališane kako da se ponašaju u vanrednim situacijama.

Očigledne klimatske promene poremetile su i periode u kojima se najčešće požari javljaju. Tako je u februaru ove godine zabeleženo dugo, suvo razdoblje sa višim temperaturama od uobičajenih, što je dobar deo građanstva iskoristio da paljenjem očisti svoja imanja, polja i bašte. Zbog toga je bilo veće angažovanosti vatrogasaca, ali kako navode iz kruševačkog bataljona, požari nisu bili velikog intenziteta.

Ljudski faktor glavni uzročnik požara

U poslednja tri meseca u stambenim zgradama u Rasinskom okrugu, evidentirano je 26 požara, a najčešći uzrok su neispravne električne instalacije, poput klima i drugih rashladnih uređaja, kao i nemarnost kada se nešto ostavi na šporetu bez nadzora.

– Iako kod požara na zatvorenom postoji veći broj uzroka koji do toga dovode, i u ovom slučaju glavni je ljudski faktor. Neki od uzročnika požara su neispravnost električnih provodnika, uređaja… Takođe, može doći do požara sušnica, dimnjačkog prostora, kao i trafo-stanicama kada su velika opterećenja i potrošnja struje.

Tokom svakodnevnih aktivnosti, vatrogasci nailaze i na zanimljive situacije, nekad i pomalo komičnog karaktera.

– Imamo vrlo često i neke situacije koje nisu uobičajene, a koje se relativno lako rešavaju, kao što je spuštanje mačaka sa drveća. Takođe, imali smo intervenciju kada je upala svinja u šahtu, pa treba odatle da izvučete životinju koja je teška 150, 200 kilograma što uopšte nije lako, jer je uznemirena i teško joj je prići. Jednom prilikom smo dobili dojavu da iz stana na sedmom spratu izlazi crni dim, pa je naša ekipa odmah izašla na lice mesta. Ulazna vrata su bila zaključana, te se vatrogasac spustio sa balkona osmog sprata, ušao u stan i sa ringle sklonio šerpu koja je gorela. U tom momentu je ugledao vlasnika koji je do tada spavao u drugoj sobi i iznenađeno upitao vatrogasca kako je uspeo da uđe u stan – istakao je Vasiljković dodavši da je bilo poziva u vezi stršljenova, osa… kada građane upućuju na druge službe koje su stručnije i bolje opremljene za takvu vrstu intervencija.

Po pravilu službe, svaki vatrogasac prilikom izlaska na intervenciju mora da bude u kompletnoj zaštitnoj opremi što podrazumeva da na sebi ima zaštitni šlem, vatrogasnu jaknu i pantalone, zaštitne čizme, rukavice, opasač sa karabinom i sekiricom.

– Uz sve to, na sebi mora da ima izolacioni aparat kojim može da diše u atmosferi koja je puna dima i otrovnih isparenja, ugljen-dioksida, ugnjen-monoksida… Činjenica da sve to nosi na sebi, osim težine same opreme, u ovim vrelim danima prosto mu je pretoplo, znoji se i dehidrira u toku rada, tako da mi vodimo računa da naši radnici na licu mesta imaju i dovoljno zaštitnih sredstava i vode za okrepljenje.

Intervencije kruševačkih vatrogasaca u zemlji, ali i u inostranstvu

Vatrogasci Kruševca su deo Sektora za vanredne situacije i uvek su spremni da reaguju na bilo kom delu teritorije Republike Srbije, ali i po pozivu van naše zemlje, naveo je komandant Dejan Vasiljković.

– Naši pripadnici su u više navrata učestvovali u međunarodnim akcijama, kao što je bila nedavna intervencija u Severnoj Makedoniji, ali je bilo i u Grčkoj, Turskoj… prosto uvek po potrebi i pozivu Sektora za vanredne situacije i MUP-a, mi učestvujemo u takvim akcijama. Prilikom intervencije u Severnoj Makedoniji učestvovale su naše kolege sa dva vozila. Nakon toga smo imali akciju u okviru Srbije, tačnije u Raškoj oblasti kod manastira Gradac gde su takođe dve naše ekipe sa dva vozila učestvovale u gašenju požara.

Na teritoriji Rasinskog okruga je 98 pripadnika vatrogasno-spasilačke jedinice, dok kruševački bataljon broji 53 vatrogasaca. Pored Lazarevog grada, vatrogasne stanice postoje i u Aleksandrovcu, Brusu, Ćićevcu i Trsteniku, a Vasiljković poručuje da im je u planu da oforme jedinicu i u Varvarinu.

U kruševačkom bataljonu nemaju informacije kada će biti sledeći konkurs obuke novih vatrogasaca, ali svim zainteresovanima poručuju da vesti o tome prate na sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova.

Dobrovoljna vatrogasna društva

Važan deo Vatrogasno-spasilačke jedinice Kruševac predstavljaju i Dobrovoljna vatrogasna društva (DVD) koja su trenutno u fazi formiranja u Rasinskom okrugu.

– Ovom prilikom pozivam građanstvo, prvenstveno mlađu populaciju, da se prijave u Dobrovoljna vatrogasna društva ili čak da samostalno formiraju DVD u svojim mestima. Time će u svom okruženju stvoriti organizaciju koja će moći da zaštiti njih, ali i njihove najbliže – prijatelje, rodbinu, komšije. Na kraju krajeva, tako stvaramo dobru klimu međusobnog poverenja i podstičemo ljude da se bave humanim radom. Postoji čitav niz privilegija za sve one koji uzmu učešće u Dobrovoljnim vatrogasnim društvima. Pripadnici jedne takve jedinice imaju prioritet pri zapošljavanju u profesionalnim vatrogasnim bataljonima, a ujedno postoji i povlastice koje donosi lokalna samouprava kako bi motivisala mlade ljude da se aktiviraju po ovom pitanju. Činjenica je da pored požara imamo i druge elementarne nepogode – oluje, grad, zemljotrese, poplave… gde bi pripadnici Dobrovoljnih vatrogasnih društava bili aktivirani u takvim situacijama – istakao je komandant VSJ Kruševac dodavši da im je cilj da formiraju mrežu ovakvih organizacija, krećući se od okolnih mesta ka unutrašnjosti, odnosno samom gradu.

Operativne jedinice Dobrovoljnih vatrogasnih društava postoje u Velikom Šiljegovcu i Jasici gde je organizacija u procesu formiranja, a čiji su članovi nedavno završili obuku i dobili potrebne sertifikate. Na teritoriji Rasinskog okruga, DVD postoji u Brusu i Trsteniku.

Kruševački bataljon na raspolaganju ima 20, dok u Rasinskom okrugu postoji 47 vatrogasnih vozila različitih namena.

– Vatrogasna jedinica Kruševac raspolaže opremom, počevši od vozila koja služe za gašenje požara, zatim vozila za različite vrste tehničkih intervencija kao što su saobraćajni udesi i druge aktivnosti u kojima su ugroženi ljudski životi i materijalna dobra. Na raspolaganju su nam i terenska vozila koja služe za različite namene, poput kamiona za prevoz opreme za gašenje požara, kao i prateće cisterne. Treba istaći da se radi o skupoj tehnici, gde je potrebno izdvojiti dosta novca ne samo za nabavku, već i za njegovo održavanje, pa zahvaljujući Ministarstvu unutrašnjih poslova mogu da kažem da posedujemo dovoljno tehnike za reagovanje u različitim vrstama intervencija.

Kako se ponašati u slučaju požara na otvorenom?

Iz Vatrogasne jedinice poručuju da ih odmah pozovete na broj 193 ukoliko uočite požar i pružite im jasne informacije o svojoj lokaciji, ali i tačnom mestu samog požara. Tom prilikom, potrebno je da opišete koja vegetacija je zahvaćena požarom (žbunje, trava, četinari…), te ukoliko ste u mogućnosti i ukažete na pravac kretanja požara.

Prilikom izbijanja požara u blizini kuće, ne napuštajte je ukoliko niste potpuno sigurni da možete bezbedno da se sklonite. Nakon što ste u kuću uveli sve članove porodice, zatvorite sva vrata i prozore, a zatim prekrijte štokove i otvore natopljenim peškirima i krpama.

Takođe, sa prozora skinite zavese, nameštaj pomerite ka centralnom delu sobe, što dalje od prozora, i postarajte se da sva vrata unutar kuće budu zatvorena.

U takvim situacijama je važno da držite porodicu na okupu i da obezbedite rezerve vode, kao i da imate baterijsku lampu, u slučaju da dođe do nestanka električne energije.

Ako primetite da se požar širi prema vašoj kući, zapaljive materije koje se nalaze u blizini kuće prebacite u zatvorena i zaštićena mesta. Tada je važno da zatvorite dovode gasa ili goriva i da obezbedite prolaz vatrogasnim vozilima.

Nakon što se požar ugasi, obezbedite dežurstva sve dok postoje i najmanja žarišta, zbog mogućnosti ponovne pojave požara.