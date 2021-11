Kruševački socijalisti se opraštaju od Milutina Mrkonjića, otvorena knjiga žalosti

U prostorijama Socijalističke partije Srbije u Kruševcu održan je komemorativni skup povodom smrti Milutina Mrkonjića, političara i narodnog poslanika. Otvorena je i knjiga žalosti

Skup je počeo minutom ćutanja, a Siniša Maksimović, vd predsednika Gradskog odbora SPS-a, obratio se prisutnima:

– Šta bi mogli danas ovde da kažemo o Milutinu Mrkonjiću, a da građani Srbije o njemu to već ne znaju? On je ceo radni vek posvetio izgradnji Srbije, a posebno nakon zlikovačkog bombardovanja 1999. godine. Građani Rasinskog okruga ga pamte i sretali su ga na svim gradilištima postnatovskog bombardovanja, a on je posebnu pažnju posvećivao upravo graditeljima. On je znao da siđe u rov, da se popne na gradilište, da oda dređene instrukcije.

Prema njegovim rečima, Mrkonjić je imao harizmu za politiku i graditeljstvo, bio je čovek koji je mogao da kaže sve što misli i da uradi sve što je u interesu SPS-a. Bio je, kako je podsetio Maksimović, jedan od osnivača te stranke, veran saradnik Slobodana Miloševića, bio u prvim redovima kada su građani Srbije branili da se Milošević isporuči Haškom tribunalu te da za vreme njegovog boravka u Hagu pomagao u njegovoj odbrani i njegovoj porodici.

– Na kraju slobodno mogu da kažem da je naš Mrka bio jedan od najpopularnijih političara u Srbiji. Dragi naš Mrko, hvala ti za sve što si učinio za građane Kruševca, za Socijalističku partiju Srbije, počivaj u miru, a dolazeće generacije će se ponositi tobom i tvojim radom – istakao je Maksimović.

Građani u knjigu žalosti mogu da se upišu svakog dana od 10 do 16 časova.

Podsećamo, Milutin Mrkonjić bio je srpski političar, počasni predsednik Socijalističke parije Srbije, narodni poslanik, bivši ministar infrastrukture i bivši ministar saobraćaja. Preminuo je 27. novembra na Institutu za kardiovaskularne bolesti „Dedinje“, gde se poslednjih nedelja lečio zbog izraženih srčanih smetnji i tegoba.

