Kristinina priča: Trenutak nepažnje koji menja život  

Ispovest devojke koja je nakon saobraćajne nezgode ostala u invalidskim kolicima, ostavila je snažan utisak na mlade Kruševljane, učesnike tribine koju je Agencija za bezbednost saobraćaja, u okviru kampanje „Na maturu bez automobila“ organizovala za učenike završnih razreda srednjih škola. Predavanju u Kruševačkom pozorištu, na temu bezbednog ponašanja u saobraćaju, prethodila je akcija simulacije čeonog sudara i prevrtanja vozila, na Trgu mladih

Lična priča Kristine Grbović (31) iz Čačka, devojke koja je saobraćajnu nesreću doživela 2016. godine, kada je zbog preloma kičme ostala u invalidskim kolicima, sudeći po komentarima nakon tribine, pravi je način da mladi u tim godinama sagledaju posledice nepoštovanja pravila u saobraćaju.

Kristina je ispričala da je do nesreće došlo kada je vozač pri brzini od 160 kilometara na sat, na klizavom kolovozu, pri preticanju, izgubio kontrolu nad vozilom. Ona tada nije bila vezana, što je zauvek promenilo njen život.

-Vodila sam se logikom da mi na kraćoj relaciji pojas nije potreban. Inače sam pojas vezivala samo kako bih izbegla plaćanje policijske kazne, ili kada auto u kome se vozim signalizira da pojas nije vezan, pa da ne bih morala da slušam one dosadne zvuke. Ova saobraćajna nezgoda me je naučila da cenim svaki trenutak svog života i da apsolutno uvek vezujem sigurnosni pojas – kazala je ona.

Kao neko ko je dobio drugu šansu, Kristina kroz svoj lični primer pokušava da dopre do mladih, kako bi se u saobraćaju ponašali odgovornije.

– Prva sam ja, pre mnogo godina, sela u auto sa pripitim drugarom kako bi me odvezao kući. U tom trenutku nisam razmišljala o tome da mogu da pozovem taksi. Danas sam ovde kao primer mladima, neka se sete mene i ne sedaju pripiti za volan, ili sa nekim ko je konzumirao alkohol kada se budu vraćali sa te maturske večeri, već da to veče pamte kao nešto najlepše u životu – poručila je u susret maturi devojka u invalidskim kolicima.

Da se na maturskim proslavama konzumira veća količina alkohola, te da se neretko dešava da mnogi nakon toga sednu i za volan, kazao je Veljko Ćurčić iz Agencije za bezbednost saobraćaja.

– Skrenuli smo im pažnju da tada nikako ne sedaju za volan, već da biraju druge vidove prevoza. Ukazali im na važnost korišćenja bezbednosnih pojaseva, posledice koje može izazvati vožnja u kojoj je brzina veća od propisane, kao i na opasnosti koje donosi upotreba mobilnih telefona tokom upravljanja motornim vozilom – rekao je on.

Lična priča osobe koja je preživela saobraćajnu nezgodu, kako je kazao, ostavila je poseban utisak na mlade.

–U proteklih mesec dana organizovali smo tribine u 30-tak gradova. Većina mladih je pozitivno reagovala na naša predavanja, vidimo to po komentarima na društvenim mrežama. Kada se na predavanje o bezbednosti u saobraćaju nadoveže i lična priča onih koji su doživeli saobraćajnu nezgodu, kad mladi vide mlade ljude u kolicima, to je onda pravi način da utičemo na njih da menaju stavove, negativne navike, da se bezbedno ponašaju u saobraćaju– rekao je Čurčić, naglašavajući da u Srbiji godišnje u saobraćajnim nesrećama život izgubi stotinu mladih, starosti od 15 do 30 godina.

Snažan utisak na prisutne ostavila je i ispovest devojke koja je preživela saobraćajnu nezgodu u kojoj je život izgubilo troje njenih prijatelja.

–Pre te nesreće, vozač je čak 19 puta zaustavljen od strane policije a da nije sankcionisan. Ovde je očigledno zakazalo društvo, sistem, roditelji, država.. Devojka koja je preživela nesreću pristala je da u saradnji sa Agencijom snimi kratak video, da se obrati mladima. Verovali ili ne, snimanje videa od 40-tak sekundi trajalo je četiri dana. Ona krene, pa stane, pa plače, traume koji nosi sa sobom nosiće ceo život. Devojka se zove MIlica– reči su kojima se Đurćić opisao prisutnima kako se ova devojka oseća danas.

A deo ispovesti ove malde osobe koja je u saobraćajnoj nezgodi izgubila svoje prijatelje tekao je ovako:

–…..u jednoj noći sve stane zato što misliš da tebi ne može ništa da se desi. Mi smo verovali u to. Proveli smo se, seli u kola, ne razmišljajući o mogućim posledicama. I onda, njih nema i sve se menja zauvek….

Maturanti su sa tribine izašli puni utisaka, uz komentar da će se svaki put kada sednu u auto zasigurno setiti i Milice i Kristine.

–Uvek mislite da se to dešava tamo negde i da ne može vama da se desi. A onda uživo čujete priču devojke koja je isto tako mislila. Posle ovoga, ne pada mi na pamet da ikada više sednem u auto bez da vežem pojas– kazala je jedna maturantkinja.

Inače, tribinu u Kruševcu organizovana je u saradnji sa lokalnim Svetom za bezbednost saobraćaja koji inače redovno organizuje edukaciju građana na temu značaja bezbednog ponašanja u saobraćaju, za sve kategorije učesnika.

M.S.- D.P.