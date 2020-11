Košarkaši Napredak Juniora nadigrali plej of u Nišu

Košarkaši kruševačkog Napredak Juniora, u 6. kolu Druge muške lige, savladali su u gostima Plej Of, rezultatom 82:95. Po četvrtinama bilo je 20:30, 24:24, 16:20 i 22:21. Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Đurđević sa 18 poena

Ovo je bila treća pobeda Kruševljana, uz tri poraza sa 433 postignuta i 419 primljenih koševa, u konkurenciji osam ekipa u ligi.

S obzirom na to da je Plej Of rival koji za sada, (sa Konstantinom, takođe iz Niša na prvom), zauzima drugo mesto, uspeh ekipe iz Lazarevog grada je tim veći.

U 7. kolu Napredak Junior dočekuje KK Mladost.

Lj. Marković

Košarkaši Napredak Juniora nadigrali plej of u Nišu

Košarkaši kruševačkog Napredak Juniora, u 6. kolu Druge muške lige, savladali su u gostima Plej Of, rezultatom 82:95. Po četvrtinama bilo je 20:30, 24:24, 16:20 i 22:21. Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Đurđević sa 18 poena Ovo je bila treća pobeda Kruševljana, uz tri poraza sa 433 postignuta i 419 primljenih koševa, u konkurenciji osam ekipa u ligi. S obzirom na to da je Plej Of rival koji za sada, (sa Konstantinom, takođe iz Niša na prvom), zauzima drugo mesto, uspeh ekipe iz Lazarevog grada je tim veći. U 7. kolu Napredak Junior dočekuje KK Mladost. Lj. Marković