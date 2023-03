Kolo srpskih sestara za majke velikog srca

Povodom Osmog marta, Kolo srpskih sestara Kruševac, danas je darivalo majke dece sa posebnim potrebama, a na prigodnom druženju i posluženju, pored poklona, razmenjena su mišljenja, iskustva, ali tople i lepe reči za hrabrost i požrtvovanost.

-Razlog danasnjeg okupljanja jeste Osmi mart, ali, nažalost, nismo uspeli toga dana da organizujemo sve i okupimo sve članice i majke, pa smo se dogovorili da to bude danas. No, postavlja se pitanje, zašto baš ove majke? Njihova deca su ta koja skreću pažnju, brine se o njima, poklanja im se pažnja i Bogu hvala, tako i treba, ali one, nekako, uvek su sa strane. Uvek su samo posmatrači, i naravno da se raduju kad njihovu decu neko prepozna i pomaže, ali mislim da i njima samima fali ta pažnja i ljubav. Ove majke su ogromni borci, one su za nas posebne žene i mi se trudimo da se što češće družimo sa njima. Odlazimo na izlete i druge aktivnosti, a danas pričamo sa njima o tome da one shvate da uvek mogu da računaju na nas, da smo im prijatelji i da su naša srca za njih otvorena. – rekla je Snežana Stajković, predsednica Kola srpskih sestara.

Članice ovog dobrotvornog društva redovno obilaze kruševačko porodilište,dom za decu i omladinu “Jefimija”, škole, ugrožene porodice, učestvuju u humanitarnim akcijama, obeležavaju hrišćanske ženske praznike i sudeluju u mnogim drugim humanitarnim aktivnostima. Svojim radom, mnogima su postale svetli primer i inspiracija za osnivanje drugih dobrotvornih i humanitarnih organizacija u Kruševcu.

V.M.