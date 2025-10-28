U vremenu starog Kruševca: Civilno strelište

Fotografija nastala 5. juna 1956. godine prikazuje trenutak iz prostorija nekadašnjeg Civilnog strelišta u Kruševcu. Objekat strelišta pre Drugog svetskog rata nalazio se u Kosovskoj ulici, a posle rata sagrađen je drugi u Ulici Radomira Jakovljevića

Prva streljačka družina u Srbiji osnovana je 1865. godine. Prvo zemaljsko gađanje bilo je u Beogradu 1886. godine. Drugo zemaljsko gađanje bilo je 1887. godine u Kragujevcu. Tada je rešeno, da se osnuje Streljački savez. Kralj Milan prima se za zaštitnika. Godine 1909. Srbija je ušla u Međunarodni streljački savez.

Streljačka družina „Obilić“ u Kruševcu je osnovana posle Velikog rata. Novo Strelište u Kruševcu u podnožju Bagdale u Rasadniku otvoreno je 14. juna 1929. U 8 časova pre podne strelci su se okupili pred hotelom „Takovo“ odakle su sa vojnom muzikom 47. pešadijskog puka otišli u veličanstvenoj povorci na Strelište gde je izvršeno svečano otvaranje. Posle 1955. godine strelište je nosilo naziv Miroslava Cvetkovića – Vlade, partizana Rasinskog NOB, poginulog 1943. godine.

Predsednici Streljačke družine u Kruševcu:

1921-1930. pukovnik Dragutin Gavrilović, komandant 47. p.puka.

1930-1933. pukovnik Dragiša Pandurović, komandant 47. p.puka.

1933-1934. pukovnik Jovan Pribić, komandant 47. p.puka.

1934-1935. p.pukovnik Otmar Langerholc, komandant 47. p.puka.

