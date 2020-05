Kineske radnje otvaraju vrata za kupce

Veliki broj kineskih radnji zatvoren je i pre nego što je u Srbiji proglašeno vanredno stanje. Nisu radile do pre dva dana, kada je u Kruševcu počela sa se otvara jedna po jedna radnja. Polako im se vraćaju i kupci iako, zbog predrasuda, za sada u malom broju

Nakon što je virus korona regostrovan u Kini, kineske radnje širom Srbije iz dana u dan imale su sve manje mušterija. Kako smo tada mogli da čujemo od Kruševljana, kod mnogih je bio prisutan strah jer je virus nov, ne zna se koji su putevi prenosa, kao ni koliko virus može da opstane na eventualno kontaminiranoj robi koja stiže iz te zemlje.

U međuvremenu se oglasila i struka, rečeno je tada da je indirektan prenos virusa putem kontaminiranih predmeta moguć samo kada je u pitanju sveža kontaminacija, da takav predmet može biti izvor infekcije narednih jedan do dva sata, te da je u tom smislu nemoguće da se zarazimo robom koja zna se koliko dugo putuje iz Kine. Takođe, podsetili su i na to da većina Kineza koji rade i žive u Srbiji nisu bili u svojom zemlji od kada je tamo registrovan virus, te da se ne treba plašiti ni takvog načina prenosa.

Bez obzira na sve ove činjenice, posla za kineske radnje je bilo sve manje. Vlasnici radnji tada nisu bili raspoloženi za razgovor sa medijima, a prepostavka je da su radnje zatvorili zbog malog prometa. Za kratko vreme, zatvorene su sve kineske radnje u gradu, a ne lokalima je uglavnom bilo istaknuto obaveštenje da se radnja zatvara zbog renoviranja.

Pored kineskih, tokom vanrednog stanja, nisu radile i neke domaće trgovine, uglavnom second hand šopovi i butici. Od pre dva dana i ove prodavnice otvaraju vrata za kupce, a mušterije im se polako vraćaju.

Za sada, mušterija u kineskim radnjama nema ni približno koliko ih je bilo pre korona virusa. Iako kao i svi ostalu poštuju propisane mere prevencije, građani se još uvek sa dosta predrasuda odnose prema ovim radnjama.

– Obožavam da posećujem kineske radnje, ali ću ipak još malo da se strpim. Verovatno se neosnovano plašim, vidim da na vratima piše da nose zaštitnu opremu zbog svoje i naše bezbednosti i verovatno da nije ništa nebezbednije nego u ostalim radnjama – kaže naš sugrađanka koju smo zatekli ispred kineske radnje, a ipak je odlučila da ne uđe.

Kako god, život se polako vraća u naš grad. Ulice su pune ljudi. Doduše, još uvek nisu pune ni bašte kafiće, kako je to bilo bukvalno do dana kada je doneta odluka o zabrani rada ovih ugostiteljskih objekata. Oprez i dalje postoji, maske se nose, manje i rukavice, rukovanja nema. Da li smo već tako navikli ili to radimo iz straha, manje je važno jer, da škodi ne može, a i struka tako preporučuje.

D.P.

Kineske radnje otvaraju vrata za kupce

