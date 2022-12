Kancelarija za mlade izložbom obeležila 13 godina rada

Sinoć je, pred punom salom kruševačkog Muzeja, svečano otvorena izložba fotografija, crteža, slika i grafičkih radova polaznika i polaznica radionica, održanih u sklopu programa neformalnog obrazovanja Kancelarije za mlade. Ujedno je obeleženo 13 godina rada te Kancelarije. Mladi su ove jeseni mogli da pohađaju neke od sedam kurseva, a učestvovalo je njih 180.

Kao i prethodnih godina, program radionica je osmišljen i skrojen prema potrebama mladih, a ovogodišnji je obuhvatao kurseve fotografije, osnova crtanja i slikanja, glume, grafičkog dizajna, zdravog načina života, šminke i mentalnog zdravlja.

– Radionica osnova glume je ove godine imala 15 polaznika. Družili smo se u dvanaest termina, ukupno tri vikenda. Večeras je deo njih tu, vodiće program ove večeri. Sigurna sam da su uspeli da bar malo razviju svoju maštu, da se igraju, da se druže sa vršnjacima i da će im sve ovo ostati kao lepa uspomena i da će se sećati ovih radionica – rekla je za KruševacGrad radioničarka i glumica, Ema Petrović.

Mladima su ponuđene kvalitetne i zanimljive aktivnosti, osmišljene tako da svoje slobodno vreme utroše na usvajanje novih veština i sticanje novih poznanstava.

Radioničar Srđan Matić, koji je ove godine držao kurseve grafičkog dizajna i digitalnog marketinga, priprema aktivnosti koje će, nesumnjivo, obradovati mlade Kruševljane:

– Trenutno radim neformalnu vrstu anketiranja, koje su to potrebe i želje mladih. Najverovatnije to ide u pravcu onlajn poslovanja, zato što je to, ne samo aktuelno i atraktivno, već i značajno za ličnu i opštu ekonomiju.

Ove godine se obeležava 13 godina rada i postojanja Kancelarije za mlade Odeljenja za društvene delatnosti Grada Kruševca. Otvorena je novembra 2009. godine kao stota kancelarija u Srbiji, a po broju i kvalitetu programa i aktivnosti svake godine se nađe među prve tri Kancelarije za mlade u celoj Srbiji. U okviru nje, maja 2015. godine, otvoren je Klub za mlade, u kome se punih sedam godina realizuje veliki broj aktivnosti namenjenim mladima.

– Već trinaest godina Kancelarija za mlade traje, a čini mi se da smo zadnjih nekoliko godina uspeli da povećamo obim mladih ljudi koji je obuhvaćen aktivnostima Kancelarije za mlade i da ponudimo mladim ljudima brojne programe. Upravo je ova izložba i nastala iz seta radionica neformalnih obuka koje Kancelarija za mlade sprovodi za mlade našeg grada – rekao je zamenik gradonačelnice, Aleksandar Jovanović.

Pored Kancelarije za mlade, važan mehanizam omladinske politike čini Savet za mlade Grada Kruševca, koji broji 13 članova i čiji je zadatak da, zajedno sa Kancelarijom, vodi računa o potrebama mladih sugrađana i sugrađanki.

– Grad Kruševac preko Kancelarije za mlade, Saveta za mlade i svih ostalih instrumenata stoji na raspolaganju svim mladim ljudima. Mi smo tu da podržimo sve njihove ideje, sve njihove projekte, ali i da saslušamo i da probamo da rešimo sve njihove probleme, jer upravo mladi ljudi su budućnost sveta, budućnost našeg grada. Nadam se da će svi ovi mladi ljudi sutradan započeti i neke svoje karijere ovde u Kruševcu i nastaviti da ga dalje razvijaju i usavršavaju – istakao je on.

Naredne godine mlade očekuje još jedno sprovođenje ankete, kako bi se odabrale radionice i programi koje ih najviše zanimaju.

– Sledeće godine nastavljamo sa ovom praksom. Organizovaćemo još radionica neformalnih obuka. Naravno, šta bude interesovalo mlade ljude, to ćemo mi i realizovati – dodao je Jovanović.

J.A.