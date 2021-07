“Jorgovani” o novom albumu: “Kao mešano meso, za svakog po nešto”

Drugi studijski album beogradsko – ćićevačkog boemskog pank benda “Jorgovani” ugledao je svetlost dana. Petnaest pesama okupljenih na albumu “Ja častim” pubilika uveliko sluša na Jutjubu, a uskoro će moći da ih čuje i uživo. Tim povodom, razgovarali smo sa Markom Jokovićem – Mukijem frontmenom ovog benda, koji je za naš portal otkrio pojedinosti o novom albumu i budućim nastupima

– Novi album ima devet novih pesama i šest singlova koje smo izbacili u pauzi između dva albuma. Mi volimo da pustimo pesme da odstoje, godinu – dve, onda ih ponovo slušamo i razradimo, neke i otpadnu. Volim hiperprodukciju i kad se štancuje što više novih pesama. U cugu smo ih snimili, kao i spotove za sve pesme koje smo finansirali od prodaje majici i Jutjuba. Album se razlikuje od prethodnog što je i normalno jer ne možeš da kopiraš sam sebe. Ja ovaj album zovem “mešano meso”, za svakog ima po nešto, kao kad prvi put odeš u kafanu, pa ne znaš šta da naručiš i za svaki slučaj naručiš mešano meso i tu mora nešto da ti se svidi – kaže Muki za portal KruševacGrad. Na albumu gostuju: Slavku (Goatmare & The Hellspades i Raskid13) na bek vokalima, Damjan Dobrila na bekovima. Goran Kljajeviću je bio zadužen za omot, a Vesna Gvozdenov za dizajn.

– Dosta ljudi je učestvovalo u stvaranju albuma, brojni drugari su se pojavili u spotovima. Zahvalio bi se Milošu Milakoviću, Lakiju, Mirku Rašiću i svim ostalim ljudima koji su učestvovali na ovom albumu – navodi on.

Da su se mnogi obradovali novom albumu “Jorgovana”, pokazuju pregledi i komentari na društvenim mrežama.

– Rekacije su dobre, uvek ima nekih hejtera, ljubomornih muzičara, uglavnom onih što sviraju 40 godina i kukaju kako je rokenrol mrtav, a koliko ja vidim nikad jači nije bio. Tezu da je rokenrol mrtav potenciraju propali rokeri, za sve su im drugi krivi. Rokenrol industrija u Srbiji je jaka, to pokazuje broj festivala i njihova posećenost – ističe on. Ja častim, U zmiju sam zaljubljen, Rađaj mi junake, Romeo i Julija, Starleta… nazivi su novih pesama, a tekstove za svaku napisao je Muki.

– Sve tekstove pišem sam, ne bih nikad otpevao tekst koji nisam napisao, iako mi nude tekstove, čak i neki poznati, čak i tekstove koji su bolji od mojih, ali ne mogu jer to nisam ja. Ja stojim iza svojih tekstova. Celog života slušam kako rokenrol treba da slušaju ljudi koji rade u kancelarijama i koji razmišljaju šta je pesnik hteo da kaže. Ja se obraćam publici koja je danas bila na njivi, gradilištu, u radionici… Oni što krvavo zarađuju pare neće uveče kad dođu s posla da razmišljaju šta je pesnik hteo da kaže već će da popiju pivo i da se opuste uz naše pesme. Baš me briga da li će to nekom akademiku da se sviđa – uverava nas on.

Uvek ga iznenadi koliko je publika “Jorgovana” raznolika.

– Preko 30 majica smo prodali policajcima, popovima, Bugarima… to su ljudi za koje nikad ne bih rekao da dolaze na svirke. Za mene je najveći kompliment kad mi neko kaže da nikad nije bio na pank svirci, da mu je prva i odmah pita kad je sledeća i posle ga vidim na svirci koja je 200 kilometara dalje. Nas slušaju svi, možda više muškarci, Jutjub kaže da nas sluša 12 odsto žena, ali te žene su najbolje na svetu – kaže Muki.

Najbolju svirku ne pamti, jer svaka je najbolja

– Nema najbolje svirke, za svaku kad siđemo sa bine mi kažemo ovo je najbolja do sada. Najlakše je da sviraš pred publikom kad neko drugi organizuje, ali kad sam organizuješ i dođe preko 300 ljudi zbog tebe to je lep osećaj. Mi smo otvoreni da sviramo gde nas god pozovu – objašnjava on. Svirke “Jorgovana” su uvek lude i nezaboravne, a dobar provod zagarantovan.

– Na našim svirkama se svašta dešava, to je prava ludnica. Nema incidenata nikad, mnogo ljudi se sprijateljilo i smuvalo na našim svirkama. U Pazovi kad smo bili, došao je lik koji je polomio ruku u pet, a u devet se pojavio na svirci i tako uleteo u šutku. Oduševio me – kaže frontmen.

Zbog situacije sa koronom “Jorgovani” nisu nastupali od oktobra prošle godine, a uskoro ih očekuju nove svirke.

– Radujem se novim svirkama, imam malo i tremu, jer dugo nismo svirali. Jedva čekam i putovanje u kombiju, gde se uvek sluša nekvalitetna muzika, neki treš. Zamisli da slušaš gitarsku muziku 10 sati i onda treba da izađeš na binu, to nikako ne valja – navodi on.

Ljubitelji boemskog panka moći će da gledaju “Jorgovane” 29. jula na Wind Rock festu u Vršcu, 7. avgusta u Apatinu i 20. avgusta na Bir festu u Beogradu, a do tada poslušajte njihove nove pesme na Jutjubu: https://www.youtube.com/watch?v=Raw5ZDEiTJI&ab_channel=JorgovaniBend

https://www.youtube.com/watch?v=HWRfmTz_fEU&ab_channel=JorgovaniBend

O bendu “Jorgovani” postoje od 2012. godine i do sada su izdali dva albuma i dva EP-a. Članovi benda su Marko Joković Muki, Marko Cesarec Cesa, Marko Ilić Pankos, Marko Dragutinović Maka i Miloš Stefanović Miša. Od osnivanja nastupaju na brojnim samostalnim svirkama i festivalima u zemlji i regionu.

Marija Stanković