Čačanski Borac bolji od Trajala

U poslednjoj kontrolnoj utakmici u ovoj fazi priprema u Kruševcu, Trajal je poražen od Borca 1926 iz Čačka sa 1:0

Trajal je u Kruševcu odigrao i treću utakmicu u okviru priprema za prvenstvo Srpske lige Istok, u kojoj će se takmičiti u narednoj sezoni. Poražen je od Borca 1926 iz Čačka sa 1:0 i to je bila druga uzastopna utkamica koju su „gumari“ odigrali bez postignutog gola. Prethodno su igrali nerešeno sa ekipom Budućnosti iz Popovca 0:0, a slavili su samo u prvom kontrolnom meču u kome su pobedili Moravu iz Ćuprije sa 3:0.

– Očigledno je da nismo preboleli neke stare bolesti, u problemu smo što se tiče same završnice, dakle sa golovima, tako da radimo još na tome i nadam se da će to biti ispravljeno do početka prvenstva i da ćemo pokazati bolju efikasnost – rekao je pomoćni trener Trajala Bojan Marjanović.

U okviru naredne faze priprema, Trajalova ekspedicija putuje 27. jula u Pehčevo, u Severnoj Makedoniji, gde je osim treniranja planirano igranje još četiri kontrola meča. Protivnici su Sileks iz Kratova, Kit Go iz Pehčeva, Detonit iz Radoviša i Osogovo iz Kočana.

Start šampionata Srpske lige Istok očekuje se sredinom avgusta.

S.M.

Foto: FK Trayal